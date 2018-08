Mongetes, que no faltin!

¿Voleu convertir les mongetes en un imprescindible del vostre hort? Segur que és una gran idea, ja que la mongeta verda és una verdura rica en proteïnes, fibra, vitamines A,C i E i minerals com el calci i el ferro.

Abans de començar, tingueu present que hi ha dues grans varietats. Les enfiladisses, que poden arribar a créixer més de tres metres, i les nanes, de creixement limitat. Si opteu per plantar-ne en una terrassa o balcó, millor que trieu les nanes o, alerta!, us convertiran l’espai en una autèntica selva.

És una planta que prefereix els climes càlids, amb temperatures suaus, i per això és un cultiu clarament estiuenc. Això vol dir que haureu de sembrar cap a finals de primavera. Tindreu prou amb un substrat universal, ja que no és un planta gaire exigent amb els nutrients, tot i que quan està en floració, si voleu, les podeu adobar cada 15 dies. Tingueu en compte que cada planta necessitarà un espai d’aproximadament 30 cm, que per sembrar hi haureu de posar de 2 a 4 llavors i que haureu de guiar-ne el creixement amb canyes o la barana, per exemple.

Pel que fa al reg, demana força aigua fins al moment de la floració; després haureu de reduir-ne les quantitats. Necessita un terreny humit però mai amb tolls d’aigua. La collita comença a partir dels 60 dies de la sembra i s’allarga de manera esglaonada durant dos o tres mesos en les varietats enfiladisses. En les nanes el cicle és més curt.

Les podeu plantar a prop del blat de moro, la carabassa, l’api i el meló, ja que es complementen molt bé. En canvi, no es fan gaire amb les cebes, els alls i els porros.

Finalment, recordeu que haureu de collir les mongetes amb unes tisores tenint cura de no fer malbé la planta. Si recolliu les beines quan són petites i tendres, estimulareu la planta a produir-ne més.