Natalia Vodianova apadrina la gala de Viu Autisme

La model russa Natalia Vodianova va apadrinar aquest dissabte la primera edició de la gala benèfica organitzada a favor de Viu Autisme, una associació amb seu a Platja d’Aro que promou la inclusió de les persones amb autisme i dona suport a les seves famílies. L’acte va tenir lloc a l’Hotel Alàbriga de Sant Feliu de Guíxols i va permetre recaptar 15.535 euros.

La jornada es va allargar durant tot el dia, però el plat fort va ser el sopar que va oferir el xef Paco Pérez (distingit amb cinc estrelles Michelin) al seu restaurant Terra, del mateix hotel. El menú es va servir a 250 euros per cobert i va permetre recaptar, en total, 10.000 euros. A aquesta quantitat s’hi van sumar 5.535 euros més gràcies a la subhasta d’objectes d’art que es va celebrar un cop acabat l’àpat. Entre les peces que es van poder aconseguir hi havia obres de Dalí, Miró i Cuixart, escultures de Catherine Correia i alguns objectes procedents d’El Celler de Can Roca i el Rocambolesc, entre altres restaurants. Els cuiners Jordi Roca i Marc Ribas també van participar en la jornada.

L’any 2004, arran del setge a l’escola de Beslan que va acabar amb més de 300 persones mortes, Vodianova va fundar Naked Heart Foundation, una entitat que es dedica a ajudar infants amb autisme i altres necessitats especials.