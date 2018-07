Nens a l’hort

Les activitats relacionades amb la terra donen relax i tranquil·litat, i no només als adults. Si teniu canalla a casa, és una època ideal per demanar als petits que també posin mans a terra i us donin un cop de mà per tenir cura del jardí o l’hort. I és que les tasques relacionades amb la jardineria ajuden a potenciar la concentració i la capacitat d’observació en els infants. A més, conèixer els cicles de les plantes els connecta de nou amb l’entorn natural i els ajuda a respectar més el medi ambient, així com a entendre la importància de dur una alimentació variada i saludable.

Amb aquesta feina a l’aire lliure, a banda de deixar de banda per una estona les addictives pantalles, els infants aprendran a adquirir responsabilitats i reforçaran la seva autoestima. No hi ha res com veure créixer i fructificar una planta després d’haver estat tenint-ne cura durant dies! A més, la feina a l’hort o al jardí dona un espai de pausa i concentració, en què la criatura s’ha de centrar en una activitat concreta i en què aprèn que obtenir resultats demana paciència i dedicació.

El consell Podeu trobar diversos llibres si voleu iniciar la canalla en la cura de l’hort o el jardí. Us recomanem, per exemple, ‘Hort fàcil amb nens’, de Jordi Font i Màriam Ben-Arab, publicat per Larousse

En el camp físic, aquesta activitat també és molt beneficiosa, ja que la canalla haurà de fer exercici arrencant males herbes, transportant regadores o arrossegant petits sacs de substrat o adob. També milloraran les seves habilitats socials, perquè tenir cura del jardí o l’hort és una activitat que sempre compartiran amb altres infants o adults i així promouran les relacions intergeneracionals.

Així doncs, un hort o jardí, des d’un punt de vista ecològic, és un racó on poden observar i explorar les característiques dels diversos elements que en formen part. A banda, és un espai d’aprenentatges. Més enllà dels aspectes que comentàvem, podem aprofitar per treballar àmbits curriculars com les matemàtiques o les ciències naturals.