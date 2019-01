Rihanna denuncia el seu pare per haver fet negocis amb el seu nom

La relació entre pares i fills no sempre és fàcil. La cantant Rihanna en podria ser un exemple, després que aquest dimarts denunciés el seu pare per presumpte frau i falsa propaganda. Una informació que ha revelat el portal The Blast després de fer públics uns documents en què s’assegura que des del 2017 Ronald Fenty té una empresa que fa negocis en nom de l’artista sense el seu consentiment.

L’empresa en qüestió es diu Fenty Entertainment, motiu pel qual és fàcil fer creure als clients que està associada a la cantant, que utilitza aquest nom per a les seves col·leccions de maquillatge (Fenty Beauty) o roba interior (Savage X Fenty). Els negocis del seu pare han arribat fins al punt d’establir un acord per fer una gira de 15 concerts a Llatinoamèrica per 15 milions de dòlars, uns 13 milions d’euros. Una lucrativa operació que la cantant desconeixia totalment.

A la denúncia la intèrpret deixa clar que, tot i les reiterades peticions de no utilitzar el seu nom en les negociacions, Fenty Entertainment ha seguit treballant de manera fraudulenta. "Encara que el senyor Fenty és el pare de Rihanna, no té ni ha tingut mai cap autoritat per actuar en nom d'ella", es pot llegir en els documents legals, presentats al tribunal federal de Los Angeles.

Des de fa anys la cantant té una relació problemàtica amb el seu pare. De fet, el diari ‘Daily Mail’ assegura que Fenty va patir una forta addicció a la cocaïna i ha abusat sempre de l’alcohol, fins al punt de ser expulsat en diverses ocasions d’actes en què també participava Rihanna. La intèrpret de ‘Diamonds’ també va desvelar en una entrevista que Fenty maltractava la seva mare quan ella era petita.