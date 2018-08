Roben dos milions d'euros en joies a Daddy Yankee a València

260x366 Daddy Yankee / INSTAGRAM Daddy Yankee / INSTAGRAM

La Policia Nacional investiga un robatori a l'Hotel Meliá de València, "possiblement de joies i diners", després que es presentés una denúncia aquest dimarts. Segons el diari 'Las Provincias', la denúncia va ser interposada pel cantant porto-riqueny Daddy Yankee, autor de la mítica cançó de 'reggaeton' 'Gasolina'. El citat diari publica que el cantant va denunciar dimarts a la nit el robatori de diverses joies i diamants que guardava a la caixa forta de l'habitació de l'hotel, valorats en prop de dos milions d'euros.

Segons han manifestat fonts de la Prefectura Superior de Policia de la Comunitat Valenciana, s'ha obert una investigació per aquest robatori, del qual no han donat més dades. L'hotel també ha rebutjat fer cap declaració al respecte. Segons la denúncia que ha presentat la víctima, d'una altra de les habitacions que tenia ocupades també van sostreure 2.500 dòlars i un gruixut cordó d'or. Segons el diari, el lladre es va fer passar per artista davant l'empleat de l'hotel.