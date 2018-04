Russell Crowe es ven l'armadura per pagar-se el divorci

260x366 Russell Crowe en la portada del catàleg de la seva subhasta / SOTHEBYS Russell Crowe en la portada del catàleg de la seva subhasta / SOTHEBYS

L’armadura que Russell Crowe, de 54 anys, va portar a 'Gladiator' va ser un dels objectes més destacats que l’actor va subhastar aquest cap de setmana a Austràlia per poder pagar el seu divorci amb Danielle Spencer. 'Russell Crowe: l’art del divorci', que és com es va titular la venda, va posar en circulació 227 objectes de la seva col·lecció personal, cosa que li va reportar uns ingressos bruts de 3,7 milions de dòlars australians, 2,3 milions d’euros. La quantitat obtinguda, que li permetrà afrontar la seva ruptura legal, va fer que Crowe ironitzés a través de Twitter: "No està malament per un torn de cinc hores".

El director general de Sotheby’s Austràlia, Gary Singer, va qualificar la venda d’"increïblement fructífera". Els objectes procedents de la pel·lícula 'Gladiator', de l’any 2000, dirigida per Ridley Scott i amb la qual Crowe va guanyar l’Oscar com a millor actor, van ser els més sol·licitats. "La gent estava embogida", va dir explicar Singer.

540x306 L'armadura que va portar Crowe quan feia de Maximus a 'Gladiator' / EFE L'armadura que va portar Crowe quan feia de Maximus a 'Gladiator' / EFE

L’armadura del personatge Maximus al film de Scott es va vendre per 125.000 dòlars australians, encara que el seu preu estimat estava entre 20.000 i 30.000. Com aquesta peça van ser moltes les que van superar totes les expectatives. Una espasa de fusta, amb un preu estimat d'entre 600 i 800 dòlars, per exemple, es va subhastar per 20.000.

540x306 Les motos i els cotxes són una part important de la vida de Crowe, que és un reconegut col·leccionista / EFE Les motos i els cotxes són una part important de la vida de Crowe, que és un reconegut col·leccionista / EFE

El mateix va passar amb el suspensori de cuir que Crowe portava quan va fer de boxejador a 'Cinderella man', que es va vendre per 7.000 dòlars. L’estrella, que va fer una aparició sorpresa quan s’anava a subhastar el violí del 1890 que va tocar com a capità Jack Aubrey a 'Master and commander', va aconseguir que l’instrument fos comprat per 135.000 dòlars després d’explicar que li tenia molta estima. Es van subhastar també 19 guitarres, Discos d’Or del cantant Johnny Cash, obres d’art, joies i objectes esportius. "Ningú s’adonarà que s’han retirat 227 peces" de la "gran col·lecció" de Crowe, va explicar el responsable de Sotheby’s.