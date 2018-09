Soon-Yi Previn surt en defensa de Woody Allen

Sempre s’havia mantingut en segon pla, però després d’anys de silenci Soon-Yi Previn, filla adoptiva de Mia Farrow i dona de Woody Allen, ha concedit una entrevista a la revista 'New York Magazine' en què defensa el seu marit de les acusacions d’abús sexual fetes públiques per Dylan Farrow, filla del cineasta.

En l’entrevista, a més d’assegurar la innocència de la seva parella, Previn, que té 47 anys, parla de la seva relació amb Mia Farrow, a qui acusa d’haver sigut una mare cruel. Anteriorment, un altre dels fills adoptius de l’actriu, Moses Farrow, també va carregar contra la protagonista de 'Hannah i les seves germanes' assegurant que havia orquestrat les acusacions d’abús sexual contra Allen. En aquest sentit, Previn afirma que “el que ha passat amb el Woody és trist i injust. La Mia s’ha aprofitat del moviment #MeToo i ha passejat la Dylan com una víctima. Tota una nova generació està escoltant una versió esbiaixada”.

El relat que Soon-Yi Previn fa de la seva infància amb la seva mare és bastant similar al que fa Moses Farrow. En l’entrevista, Previn assegura que Farrow no atenia els seus fills –quatre de biològics i deu d'adoptats– i que l'insultava, li tirava coses i la cridava. La versió de Previn ha sigut contradita per Ronan Farrow, fill d’Allen i Farrow i un dels periodistes que van fer públics els abusos de Harvey Weinstein. En un comunicat conjunt signat per ell i alguns dels seus germans diu: “Estimem i donem suport a la nostra mare, que sempre ha sigut afectuosa i generosa. Cap de nosaltres ha sigut testimoni d’una altra cosa que no sigui un tracte familiar a casa nostra, motiu pel qual els tribunals van atorgar la custodia exclusiva a la nostra mare de tots els seus fills”.