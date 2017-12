Us proposem 10 plans per a aquest pont

Mercat medieval de Vic

Fins al 10 de desembre. Vic

Coincidint amb el pont de la Puríssima, el nucli antic de Vic es convertirà en un escenari que recrea els anys d’esplendor medieval de la vila. El Mercat Medieval omple la ciutat fins al 10 de desembre, amb més de tres-centes parades, cercaviles musicals, actuacions teatrals i tota mena d’activitats dirigides a tots els públics.

540x306 Una edició anterior del mercat Una edició anterior del mercat

Pessebre vivent de Corbera

Fins al 24 de desembre. Corbera

El pessebre vivent és la representació viva del naixement de Jesús a Betlem i a Corbera s'hi va fer el primer pessebre vivent el 24 de desembre de 1962 a l’incomparable escenari natural de la penya del Corb, on se segueix representant a dia d’avui. Fins al 14 de gener de 2018 es podrà visitar la 56a temporada del Pessebre vivent de Corbera en qualsevol de les 51 representacions que es duran a terme.

540x306 Una imatge del pessebre vivent de Corbera Una imatge del pessebre vivent de Corbera

Estació Disseny

9 i 10 de desembre. Barcelona

Aquest dissabte i diumenge torna a l'estació de França l'Estació Disseny Barcelona. El mercat fusiona diferents propostes que van des de creadors locals que presentaran les seves creacions fins a un espai dedicat als productes de segona mà i 'vintage'. Com no pot faltar mai en aquests esdeveniments, hi haurà les ja clàssiques foodtrucks.

540x306 L'Estació Disseny s'instal·la a l'Estació de França L'Estació Disseny s'instal·la a l'Estació de França

Fira de l'Avet d'Espinelves

Fins al 10 de desembre. Espinelves

Aquest és l'últim cap de setmana per gaudir de la tradicional fira de l'Avet que enguany arriba a la 37a edició. Aquest poblet d'Osona, situat al cor del Montseny, es convertirà, un any més, en un aparador d'avets de Nadal per a tots els gustos. La fira també ofereix artesania i activitats lúdiques.

540x306 Els avets, protagonistes a Espinelves Els avets, protagonistes a Espinelves

Fira de Nadal de Sant Feliu de Guíxols



9 i 10 de desembre. Sant Feliu de Guíxols

El centre de la vila empordanesa acollirà, aquest cap de setmana, una fira de Nadal amb infinitat de tallers per als més menuts i també per als adults, juntament amb diverses propostes per acostar-nos a aquestes dates tan marcades.

Trobada d'aficionats de Lego

8 i 9 de desembre. Terrassa

Aquest divendres i dissabte el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) acull la trobada d'amants de Lego HispaBrick Magazine Event 2017. És una activitat que pretén acostar el món de les construccions de Lego a joves i grans amb l'exhibició de maquetes i creacions de diferents temàtiques.

540x306 Els amants de Lego tenen una cita aquest cap de setmana Els amants de Lego tenen una cita aquest cap de setmana

Fira del Pessebre d'Olot

Fins al 10 de desembre. Olot

Cada any, Olot es prepara per rebre el Nadal durant aquest pont amb la Fira del Pessebre, que compta amb diversos espais ambientats amb motius nadalencs. Hi ha el Mercat de Nadal amb productes per omplir les llars d'arbres, tions, pessebres i tota mena de decoració nadalenca; el Nadal KM.0, dedicat als productes artesans d'Olot; la Fira del Pessebre i el Mercat d'Artesania.

Fira del Tió de Solsona

9 de desembre. Solsona

Els que busquin un dels tions foradats dels boscos del Solsonès no es poden perdre la 3a edició de la Fira del Tió de Solsona. Aquesta cita és una bona oportunitat per avançar-se al Nadal en un esdeveniment que inclou un mercat artesanal, exposicions i una vintena d’activitats per a tots els públics.

Eat Street Cheesy Xmas

9 i 10 de desembre. Barcelona