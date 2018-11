Viggo Mortensen explica què és el tió als nord-americans

Viggo Mortensen s'ha convertit en ambaixador de les tradicions catalanes. En una entrevista al programa 'The Late Late Show with James Corden', de la cadena CBS, l'actor –que viu a l'estat espanyol– explica la tradició del tió davant la sorpresa del presentador i el públic.

"Els catalans agafen el tronc, li pinten la cara, el tapen amb una manta i el van alimentant", explica l'actor. "El dia abans de Nadal, després de sopar, els nens es troben que el tió s'ha engreixat molt, perquè té regals sota la manta que el cobreix", diu Mortensen. "Llavors se'ls dona un bastó als nens perquè peguin al tronc tan fort com puguin", explica, "mentre canten «caga tió»", afegeix l'actor mentre el públic esclafeix a riure. "Als nens els hi encanta, aquesta tradició. Poden pegar, cantar, cridar i dir paraulotes, i al final de tot troben tots els regals", resumeix l'actor.

No és la primera vegada que els nord-americans se sorprenen amb les tradicions catalanes. Fa un parell d'anys el diari 'The New York Times' va publicar un article sobre els caganers i poc després l'actriu Kate McKinnon explicava en el programa de Seth Meyers, de la cadena NBC, en què consistia el tió.