Albert Rivera i Malú són "més que amics", segons ‘Semana’

Sembla que el món de la política i el de la música han confluït en una nova relació de parella inesperada. La revista ‘Semana’ acaba d’anunciar en exclusiva que entre el polític Albert Rivera i la cantant Malú ha sorgit més que una amistat. De fet, segons la publicació, ja faria mesos que s’estan veient i fins i tot haurien celebrat el dia de Sant Valentí a casa del líder de Ciutadans a Madrid. Per demostrar-ho, el reportatge compta amb diverses fotografies en què es pot veure com el dia dels enamorats la cantant va ser recollida per un xofer a casa seva amb l’objectiu de dur-la fins a casa de Rivera.

A les pàgines de ‘Semana’ també es pot llegir com, segons una font no identificada però pròxima a la parella, "es veuen des de fa uns mesos i, de fet, han assistit plegats a diverses festes privades d’amics". També s’explica com l'11 de desembre passat el polític i la cantant van assistir junts a una festa que va celebrar Alejandro Sanz per presentar el seu nou videoclip. Poc després, Malú va fer un concert al WiZink Center de Madrid, on comptava amb Albert Rivera entre el públic. El polític estava tan entusiasmat amb l’actuació que va penjar aquest missatge a les seves xarxes socials: "Quina sort tenim els espanyols de comptar entre nosaltres amb una artista i una dona del talent, l’art, la sensibilitat i l’energia de Malú. El seu nou espectacle és del més complet que es pot veure en la música nacional i internacional".

A principis de gener va saltar als mitjans que Albert Rivera i Beatriz Tajuelo havien trencat després de quatre anys de relació. Una separació que, segons ‘The Luxonomist’, s’hauria acabat el novembre del 2018.