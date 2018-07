Estiguem frescos a l’estiu

Gairebé ningú posa en dubte que l’escalfament global del planeta és una realitat. El canvi climàtic accelerat que vivim suposa que als estius experimentem més onades de calor. El 2017 va ser el segon any més càlid des que es van començar a fer registres fiables el 1880, i el juliol passat es va batre un rècord històric de temperatura mundial. Però què podem fer per suportar les inclemències del temps? T’ajudem a conviure amb la calor de la millor manera possible. Des de trucs per al dia a dia fins a consells per fer una bona tria quan busques pis.

La casa ideal

Quan triem casa o pis hem de fixar-nos en alguna cosa més que el color de les parets o la fusteria. L’orientació és clau per patir el mínim possible tant fred a l’hivern com calor a l’estiu. L’arquitecte Guillem Augé reivindica que la construcció d’habitatges s’adeqüi a l’entorn i es disminueixi el màxim possible l’impacte ambiental –es coneix com a arquitectura passiva–, a més de sumar-hi sistemes tecnològics de captació d’energia i control domòtic que facin de casa nostra un espai més confortable, saludable i autosuficient en matèria energètica. Per als que vivim a l’hemisferi nord, recomana que l’habitatge estigui enfocat a sud i que les finestres de les façanes est-oest es protegeixin amb làmines o estors exteriors. Així evitem que el sol traspassi el vidre a l’estiu i a l’hivern les puguem apujar per deixar-lo entrar. Elements com tendals i ràfecs són de gran ajuda per combatre el sol. També és important que hi pugui haver corrent d’aire amb finestres enfrontades o obrint a un extrem i l’altre de la casa. “Tot i que sembla evident, hem de ventilar en els moments més frescos del dia”, recorda Augé. Un altre detall que afavoreix el confort climàtic és l’aïllament exterior de façanes –maó i cambra d’aire– i sobretot de la coberta. Si et decideixes a fer reformes, aïllar una coberta pot costar uns 30 €/m2, i la façana uns 60 €/m2. Si no pots o no vols fer obres, l’aïllament de les finestres –doble vidre i cambra– també hi ajuda. I com refredem la casa? A més de ventiladors i aires condicionats, el terra radiant és una opció. “És un sistema de distribució de la calor amb canonades sota el terra que ara també existeix amb fred, per estar frescos a l’estiu. Això suposa doblar la instal·lació, col·locant tubs de calefacció per sobre del forjat o terra i tubs refrigerants per sota. Si et decideixes a fer reformes i fer la instal·lació, el cost per a un pis de 80 m2 pot costar entre 4.000 i 8.000 €. Una altra opció és la geotèrmia, que aprofita la temperatura interior de la Terra per introduir fred i calor a casa. És una inversió important, però molt rendible a llarg termini en estalvi energètic.

540x306 Prendre la fresca a última hora del dia és una bona opció / THINKSTOCK Prendre la fresca a última hora del dia és una bona opció / THINKSTOCK

El verd ajuda

Un petit detall que marca una gran diferència és tenir plantes a casa. Les plantes redueixen la temperatura ambient i netegen l’aire. Un estudi de la NASA assegura que les plantes poden neutralitzar fins a un 85% la contaminació de l’aire d’una habitació, i recomana que tinguem una planta cada 10 m2 en espais tancats com cases i oficines. Les plantes són unes grans aliades per mantenir fresca la casa. Recorda que de bon matí i a última hora són els millors moments per regar-les. Hernán Quinchia, de Mr. Florist, diu que en el cas de les plantes d’interior, com més grans siguin les fulles més sensació de frescor tindràs: “Els cactus no abaixen la temperatura però resisteixen bé la calor i només has de regar-los un parell de cops al mes a l’estiu, per recrear el seu ambient natural. Altres opcions són àloes, 'Ficus lyrata', palmeres, falgueres, 'Tradescantia zebrina' i potus. Si regues el substrat un o dos cops per setmana i les polvoritzes un parell de dies viuran i et refrescaran”, assegura. Per a les cases i jardins, les plantes enfiladisses, com les heures a la façana, fan una capa d’ombra que eviten que el sol hi toqui directament. Plantes d’origen tropical, africà o australià, que resisteixen molt bé la calor i també funcionen a l’hivern, són els arbustos, les parres, els plataners i les flors d’ocell. Necessiten molta humitat. Pots regar-les dos cops per setmana i humitejar-les al matí o al vespre amb un polvoritzador.

540x306 Les plantes humidifiquen i refresquen l'ambient / MR. FLORIST Les plantes humidifiquen i refresquen l'ambient / MR. FLORIST

Consells bàsics Rafel Vives, presentador del programa de reciclatge i treballs manuals “ Ja t’ho faràs”, ens recorda els hàbits de tota la vida que ens ajuden a estar més frescos a casa. 1. Apuja persianes i obre finestres les hores més fresques. Ventilant bé la casa, al final del dia i a primera hora del matí, es regenera l’aire. 2. Durant el dia abaixa les persianes i tanca les finestres. Així el vidre no s’escalfa i no entra la calor de fora. Amb aquest petit gest pots disminuir fins a 6 ºC la temperatura. 3. Posa el tendal. Si en tens aprofita’l, separa els rajos de sol del vidre de casa i ajuda que faci menys calor. 4. Col·loca làmines solars als vidres. Ajuden a reduir fins a un 82% l’escalfor que hi ha a casa. Et permeten veure l’exterior i alhora filtren i regulen la calor que hi entra. Les pots treure i posar fàcilment, perquè s’adhereixen amb electricitat estàtica. 5. Rega i refresca el terra a la nit. Si tens balcó o terrassa aprofita l’aigua per dissipar la calor. L’aire que passi per les fulles acabades de regar et refrescarà. 6. Canvia les bombetes incandescents. És recomanable utilitzar bombetes de baix consum o led que desprenen menys calor i tenen consums inferiors. Les incandescents gasten el 90% de l’energia en la calor que emeten. 7. Treu catifes. Les de corda no fan tanta sensació de calor com les de llana, però sempre és més fresc el contacte directe amb el terra. 8. Utilitza roba de cotó. A més de la calor real també compta la sensació que et poden generar alguns teixits. Si els llençols o la funda del sofà són de cotó estaràs més fresc. 9. Posa a la nit els electrodomèstics. Especialment els que desprenen calor com el rentaplats i la rentadora. 10. Si cuines, tanca la porta i posa l’extractor. Així evites que l’escalfor del que cuines s’escampi per la resta de la casa. La calor convida a menjar coses fresques. Evita posar el forn o cuinar estona, però si ho fas posa l’extractor per dissipar la calor. Un cop has acabat pots deixar-lo mitja hora més perquè se’n vagi del tot l’escalfor. 540x306 Els ventiladors segueixen sent útils al segle XXI / GETTY IMAGES Els ventiladors segueixen sent útils al segle XXI / GETTY IMAGES

Trucs bojos 1. Dutxa’t amb aigua freda o tèbia. Un clàssic per reduir la temperatura corporal. Si et fa mandra la dutxa ràpida pots posar els peus en aigua freda, que també funciona. 2. Ampolla d’aigua freda al llit. La versió estiuenca de la bossa d’aigua calenta de l’hivern. Posa-la una estona abans d’anar a dormir perquè refredi el llit. 3. Ventilador i cubell amb gel. Aquest 'kit' de supervivència estiuenca pot abaixar fins a 3 ºC la temperatura de la sala. El ventilador empeny la fredor dels glaçons cap a tu. Quan s’hagin fos ja t’hauràs adormit. 4. Llençols gairebé congelats. Posa els llençols dins una bossa i fica’ls al congelador abans d’anar a dormir. Amb 10 o 15 minuts és suficient perquè es refredin. La frescor et dona treva perquè agafis el son. 5. Pren-li el lloc al gos. Fixa’t que les mascotes sempre són al lloc més fresc de la casa, on passa un alè d’aire. 540x306 Posa una bossa d'aigua freda al llit abans d'anar a dormir per baixar la temperatura / THINKSTOCK Posa una bossa d'aigua freda al llit abans d'anar a dormir per baixar la temperatura / THINKSTOCK