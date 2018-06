La Fundació Kate Spade donarà un milió de dòlars contra el suïcidi

260x366 La dissenyadora Kate Spade / CHIP EAST / REUTERS La dissenyadora Kate Spade / CHIP EAST / REUTERS

La dissenyadora Kate Spade va ser trobada morta el 5 de juny al seu apartament de Nova York. Tot i les incerteses dels primers moments, ràpidament es va fer públic que la creadora s'havia suïcidat. Ara la fundació que porta el seu nom vol ajudar les persones que podrien treure's la vida donant un milió de dòlars a la prevenció del suïcidi.

Segons l'agència Associated Press, aquest dimecres la Kate Spade New York Foundation va decidir donar un quart de milió de dòlars a Crisis Text Line, una línia de missatges de text per a persones en dificultats que està oberta les 24 hores del dia i és plenament confidencial. També va fer públic que farà donacions a diversos serveis públics al llarg del mes de juny. A més, la fundació diu que s'implicarà en la prevenció i que organitzarà unes jornades d'atenció a la salut mental com a part del seu programa de benestar.

La dissenyadora, que tenia 55 anys quan va morir, era la fundadora de Kate Spade New York, una firma de moda de luxe especialment coneguda per les seves sabates i bolsos. La dissenyadora havia creat l'empresa l’any 1993 al costat del seu marit, Andy Spade. L’any 2006, la dissenydora va vendre les accions de l’empresa per dedicar-se a la seva filla, nascuda el 2005. Aquesta retirada temporal es va trencar deu anys després, quan va crear una nova marca, Frances Valentine. Kate Spade New York compta amb 315 botigues arreu del món. Moltes daten del 2004, quan va llançar la seva línia de roba per a la llar i va obrir la seva primera botiga al Japó. La roba i els complements de Kate Spade tenen moltes seguidores famoses, entre les quals hi ha la duquessa de Cambridge i la seva germana, Pippa Middleton.

Els suïcidis en el món de la moda són una constant que es va repetint periòdicament. El britànic Alexander McQueen és un dels més coneguts que s'han tret la vida. També destaquen noms com L'Wren Scott, que era parella de Mick Jagger, o Manuel Mota, que era director creatiu de Pronovias.