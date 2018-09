L'hora de la cosmètica natural

La tendència cap a tot el que és saludable és una espiral que cada cop atreu més gent. I no només afecta el que mengem sinó també tot el que ens posem a la pell, als cabells... La cosmètica natural s’està posicionant com a nou hàbit de consum per a molts ciutadans. El dermatòleg del servei de dermatologia de l’Hospital Universitari Dexeus-Quirón Salud Iderma Josep González Castro i l’experta en medicina estètica i cosmètica del mateix centre Raquel Andreu expliquen que la cosmètica natural s’elabora amb productes naturals d’origen vegetal, entre els quals olis essencials, olis vegetals, flors, aigües florals, fruits i arrels, i també amb alguns productes d’origen animal, com la cera de les abelles i la gelea reial, així com ingredients d’origen mineral, com sal marina, argila i aigua. El que és clar és que “en la cosmètica natural no s’utilitza cap tipus de producte químic ni tampoc s’experimenta amb animals vius”, diuen. La diferència amb la cosmètica convencional és que aquesta última té “més tendència a utilitzar substàncies d’elaboració química, especialment procedents de derivats del petroli”, diuen els dos experts. Com a requisits, de manera genèrica, la cosmètica natural ha de reunir un mínim del 95% del total dels ingredients (inclosa l’aigua) “natural o d’origen natural”, mentre que el 5% restant poden ser ingredients de síntesi que formen part d’una llista curta que inclou alguns conservants i substàncies auxiliars.

Avantatges

Per als especialistes, un dels avantatges d’aquesta cosmètica és que s’adapta molt bé a la pell perquè els seus components són més "afins" amb l'epidermis, a més del fet que no conté aromes sintètiques, ni conservants ni perfums artificials. Els experts també assenyalen que aquests cosmètics regeneren i cuiden la pell de manera eficaç amb un efecte suau i gens agressiu, i també estimulen la capacitat pròpia de la pell per regenerar-se perquè estan compostos de productes naturals. També és destacable que no provoquen reaccions al·lèrgiques o efectes secundaris, “excepte ocasionalment, ja que no tenen conservants ni colorants de síntesi”. Les plantes utilitzades en aquests productes cosmètics s’han cultivat sense utilitzar pesticides ni herbicides químics de cap tipus. Castro i Andreu remarquen, a més, que és una cosmètica molt apropiada per a pells sensibles o molt reactives a algun compost químic.

Inconvenients

Però no tot són avantatges. Entre els punts febles els dos experts assenyalen que aquests cosmètics tenen un ús domèstic “menys còmode”, i que no es poden estandarditzar, “ja que no existeix una normativa europea que detalli els requisits que han de complir aquest tipus de cosmètics pel que fa a les substàncies permeses, prohibides, la proporció d’ingredients i les normes d’etiquetatge”. Així, davant de l’absència de legislació, els fabricants d’aquest tipus de cosmètica només se sotmeten als criteris d’empreses privades de certificació, que garanteixen el caràcter natural o ecològic dels cosmètics. El director de l'àrea d'estudis de mercat de l'Associació Nacional de Perfumeria i Cosmètica, Oscar Mateo, creu que hi ha un cert desordre al voltant de la definició de cosmètica natural, cosa que fa impossible pràcticament quantificar el mercat de manera acurada. “Sabem que és una tendència i que cada cop el consumidor es fixa més en els components i busca que siguin naturals”, diu, i per això explica que ara mateix s’està treballant precisament per delimitar la definició davant de nombrosos certificadors privats que emeten el segell previ pagament, i també davant d’estratègies de màrqueting que qualifica de “demagògiques”.

Sobre l’efectivitat d’aquests cosmètics, Castro i Andreu asseguren que “poden oferir excel·lents resultats”, però recorden que “la medicina convencional ha sigut i continua sent la resposta a moltíssims problemes de salut”. Per a ells, no s’ha de suposar que una substància sigui necessàriament millor o més efectiva pel fet de ser natural, ni tampoc que tot el que és químic és dolent, tal com subratllen. Però, malgrat això, expliquen que sí que hi ha algunes substàncies que cal evitar en cosmètica perquè són les més nocives pel que fa a la pell, i en aquest grup destaquen els parabens, el propilenglicol, els olis sintètics, les silicones i els elements tensioactius.

Els dos experts expliquen que la fusió entre la natura i els processos industrials no és negativa i posen com a exemple el món de la medicina, en què la major part dels medicaments que s’utilitzen s’han obtingut de la natura, concretament “de bacteris, fongs, plantes i minerals”. El processament industrial farmacèutic s’ocupa d’aïllar el principi actiu que contenen, purificar-lo i concentrar-lo de manera que se'n pugui assolir una dosi eficaç i que l’organisme l’absorbeixi.

En aquesta irresoluble disjuntiva sí que hi ha una cosa clara: per a la sostenibilitat mediambiental, la millor cosmètica és la que prové d’empreses que respecten el medi ambient, generen els mínims residus químics, utilitzen fonts d’energia renovables, intenten evitar l’excés d’embalatge i, en la mesura del possible, utilitzen envasos 100% reciclats o reciclables, unes característiques que moltes companyies de cosmètica natural volen respectar. També el benestar animal es beneficia d’aquesta cosmètica, ja que els productes no es proven en animals.

Una tendència en auge

El que és indiscutible és l’èxit creixent que tenen aquests productes. “Els cosmètics anomenats ‘naturals’ han entrat amb molta força al mercat cosmètic. Cada dia hi ha més persones que els utilitzen”, expliquen els experts, que assenyalen aquest creixement en el marc d’una societat cada vegada més atreta pel que és natural i conscienciada per la preservació del medi ambient i la salut personal. Malgrat ser una tendència, “potser representa encara un segment minoritari de consum en comparació amb la cosmètica convencional”, i no és el més habitual entre els seus pacients.

Des de la distribuïdora de la marca de cosmètica natural Natura Siberica, Krous, l’assessora tècnica, Sandra Sanchís, considera que “sens dubte” la tendència a utilitzar cosmètica natural ha anat en augment, que per a ella està molt relacionada amb una “cadena” d’una alimentació i uns hàbits més saludables. En general, els seus clients arriben a la marca majoritàriament “perquè comencen a manifestar algun tipus de problema a la pell per l’ús de substàncies químiques, ja siguin de la cosmètica convencional, perfums o detergents per a la llar”. La creadora i directora general de la marca francesa de cosmètica natural Dafna, Dafna Shaham, explica que “la tendència cap a la cosmètica natural és cada cop més forta i dominant”, en una societat “que pateix fenòmens relativament nous com l'estrès, la falta de temps i la contaminació, dels quals la pell es ressent". "Això abans no existia i hem de buscar solucions que ens ajudin a viure millor”.