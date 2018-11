El ioga amplia les seves fronteres

El ioga és una de les disciplines més esteses avui dia, però tot i que va començar sent una activitat que es desenvolupava dins d’una aula, com moltes altres activitats esportives, s'ha estès molt més enllà de les quatre parets en què tradicionalment tenien lloc les sessions i ara conquereix nous espais i nous públics.

Una de les modalitats que té més èxit és el ioga urbà i practicat en grup. Es tracta d'una modalitat que reuneix centenars (i en alguns casos milers) de ioguis que es deixen seduir per una classe magistral que combina tècnica i disciplina en una activitat conjunta. Un exemple pròxim són les sessions gratuïtes Free Yoga by Oysho, com les que fa unes setmanes es van celebrar a les instal·lacions del MNAC, a Barcelona. “El ioga ensenya a viure el moment present i aquest museu és molt especial i ajuda a connectar amb la teva pràctica”, explica Mercedes de la Rosa, una de les professores de ioga fundadores d'aquest esdeveniment que va reunir més de 1.000 persones en les dues sessions celebrades durant una tarda a la capital catalana. “Com més gent hi ha al teu voltant, més perceps i connectes amb l'energia que t'envolta”, afegeix De la Rosa.

L'experta no dubta a enumerar les virtuts d'aquesta disciplina: “El que es fa en una classe de ioga ho apliques a la teva vida diària. Físicament, es tradueix en el fet que una persona se sent més forta i flexible, té més energia i vitalitat i millora el sistema circulatori i l'endocrí”. I destaca la versatilitat d'una activitat pensada per a tothom. “Ho pot practicar qualsevol persona i en qualsevol circumstància. Des d'un nen fins a una dona embarassada, passant per un malalt de càncer”, apunta De la Rosa, que també remarca la necessitat de fer-ho “amb un bon professor”.

D'altra banda, també guanyen popularitat les trobades de ioga a l'aire lliure, en entorns naturals. D'això en saben molt a l'Hotel Can Xiquet, situat a la localitat gironina de Cantallops. En aquest racó empordanès es fan retirs de ioga que poden durar un o més dies, una modalitat que va a l'alça i guanya adeptes que busquen un benestar físic fora del soroll i les aglomeracions. Una altra modalitat que organitzen en aquest establiment és el ioga nocturn i també els retirs especialitzats, adreçats a un grup específic, com el que fan fer per a dones emprenedores i empresàries. “Aquesta experiència suposa un moment de pausa per reposar i marcar objectius i combina una part de pensament i una altra de benestar”, precisa Victòria Galobart, responsable de màrqueting i esdeveniments de l'hotel.

Ioga a les presons

El ioga ha assolit una dimensió tan gran que fins i tot ha impulsat congressos, com el Yoga Global Congress (YGC), una trobada que “va més enllà de les classes i aplica el ioga com una filosofia de vida”, precisa Jordi Canela, el seu fundador. “Un estil de vida basat a actuar, sentir, tenir control mental i coneixement, quatre pilars que ens reconnecten amb la nostra part espiritual”. D’aquest congrés, celebrat recentment a Barcelona, n'ha sorgit un postcongrés de caràcter solidari que té com a objectiu portar el ioga a les presons a partir del novembre. “El que recaptem cada setmana a les classes ho destinarem a comprar estores i manuals per fer ioga a les 13 presons de Catalunya”, explica Canela. Començaran per la de dones i la de menors.

Aquesta iniciativa solidària és una mostra d’una altra de les variants d’aquesta disciplina que evoluciona, es diversifica i cada vegada s’acosta més a la gent. “Estem vivint un procés de democratització del ioga. Cada vegada hi ha més centres, modalitats, preus més competitius i professors més ben preparats”, assegura el fundador del congrés.

I per a nens, també

Aquesta democratització ha provocat que el ioga arribi als més petits, amb l'obertura de centres especialitzats i també amb classes de ioga a les escoles perquè els nens i nenes aprenguin a exercitar la respiració, redueixin el nivell d'estrès i millorin la seva capacitat de concentració, la seva memòria i l'autoestima, segons diuen els experts.

Algunes d'aquestes virtuts, com ara la reducció del nivell d'estrès, també han servit com a reclam per a moltes embarassades, atretes pels demostrats beneficis del ioga. La disminució del mal d'esquena per la millora postural guanyada amb aquesta pràctica, un descans més reparador i una connexió més forta amb el nadó justifiquen aquest hàbit.

A més de les variants esmentades, el ioga ha explorat altres versions com el ioguilates, que combina exercicis de pilates amb tècniques de relaxació del ioga, o el 'paddle' ioga, és a dir, practicar aquesta disciplina sobre una taula en aigües tranquil·les. En aquest cas, als beneficis propis del ioga s’hi afegeix un augment de la força i la flexibilitat.

'Celebrities' enganxades

Algunes 'celebrities' també practiquen ioga i no només l'han convertit en el seu estil de vida sinó que comparteixen la seva pràctica de manera habitual a les xarxes. Un exemple és el de Vanesa Lorenzo. La model ha publicat un llibre en què explica les bondats d'aquesta disciplina, però a més té un blog i un canal de YouTube a través dels quals explica les seves vivències amb el ioga i comparteix de manera constant la seva pràctica a través d'Instagram. Una altra apassionada del ioga és una altra model catalana, Verónica Blume, que en aquest cas viu centrada en aquesta pràctica, ja que és propietària de l'espai The Garage, un centre de ioga situat al Poble-sec de Barcelona que dirigeix i en el qual dona classes cada dia. Allunyada de la passarel·la des de fa molts anys per decisió pròpia, Blume centra la seva vida en el seu fill i en la pràctica del ioga, que comparteix també de manera habitual a través de les xarxes.

Una altra cara coneguda que s'ha sumat a la passió pel ioga és la presentadora Cristina Pedroche, que assegura que és molt més feliç des que practica aquesta disciplina, com també ho fan 'celebrities' com la periodista Sara Carbonero, l'actriu Elsa Pataky o la presentadora Patry Montero.