El maître de Sánchez i Merkel ho explica tot

En la trobada que van mantenir el president espanyol, Pedro Sánchez, i la cancellera alemanya, Angela Merkel, dissabte no hi van ser presents ni les seves parelles, que van menjar a part per deixar treballar els dos polítics i els seus equips, tal com explicava ahir la revista ¡Hola! Segons la publicació, els mandataris van demanar dos maîtres per servir el dinar.

Un dels dos, que va desplaçar-se des d’un hotel veí fins al Palau de los Guzmanes per servir el dinar als polítics, ha explicat a la citada revista detalls de la trobada. Entre d’altres, que va ser tota en anglès i sense necessitar cap intèrpret.

El menú, que el maître diu que els va “encantar” a tots, estava compost per “productes de la terra”. “Croquetes de rap de Sanlúcar, còctel de llagostins també de Sanlúcar i reig de canya a la planxa amb verduretes de Doñana, tot això acompanyat d’un Ribera de Duero; un altre vi blanc semidolç; i manzanilla semidolça de Sanlúcar”, exposa el testimoni ocular de l’àpat. Per postres es va servir “tiramisú de palau” i “cafè amb teules d’ametlla”. Merkel, assenyala el maître indiscret, va rebutjar el postre i va demanar fruita.

Kate Moss fitxa Rita Ora per a la seva agència de models

Tot i que als seus 44 anys segueix sent una model molt ben pagada, Kate Moss ha ampliat la seva línia de negoci amb una gència de models. La companyia, que porta el seu nom, ha fitxat recentment la cantant Rita Ora perquè formi part del seu equip. Ora i Moss, que són amigues i han posat juntes en moltes catifes vermelles, han arribat a aquest pacte després que Ora, de 27 anys, trenqués per discrepàncies el seu contracte amb Next Model Management.

Pablo Alborán intriga els seus seguidors des d’una piscina

Pablo Alborán ha deixat intrigades les xarxes aquest cap de setmana. Després de penjar a Instagram una foto d’ell mateix desitjant “descans” als seus seguidors des d’una piscina, bona part de la gent que el segueix s’ha centrat més en la imatge que no pas en el text. Molts seguidors s’han preguntat reiteradament si s’estava banyant despullat o amb banyador. D’altres s’han dedicat a ampliar la foto per esbrinar-ho per si sols. “Bé, no havia ampliat la foto però he llegit comentaris i m’ha entrat la curiositat... Jo sempre havia vist un banyador negre, però que si estàs en pilotes doncs diverteix-te”, li ha dit una fan. “Tant de bo sortís la ubicació”, ha desitjat una altra. En total, són 240.000 les persones que li han dedicat un m’agrada.