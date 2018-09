La passarel·la de Milà s’omple de lluentons, pell i estampats florals

Després de la Setmana de la Moda de Nova York és el torn de Milà, que demà posa punt final a set dies en què s’han pogut veure algunes de les propostes per a la primavera-estiu del 2019. Una temporada en què abundaran els lluentons, la pell i els tons terra, si se segueixen les indicacions de les marques que s’han passejat per la ciutat del Duomo.

Una de les primeres firmes a mostrar la col·lecció va ser Fendi (02), amb una desfilada que va comptar amb les models Gigi Hadid, Kaia Gerber i Kendal Jenner com a principals reclams. Un dels materials destacats de la marca encapçalada per Karl Largerfeld va ser el cuir, que combinat amb altres teixits com el denim i la seda es va poder veure en peces com faldilles prisades, gavardines i cropped tops. La col·lecció, bàsicament de tons terra, ataronjats i caquis, opta per l’estampació del logo de la marca a tot arreu, especialment en caçadores i faldilles tipus llapis, una tendència que es va poder veure a la cerimònia dels Emmy, en què el jove actor Noah Schnapp, de Stranger things, va lluir un esmòquing blanc amb el símbol de la marca als laterals. A més, Largerfeld vol que l’estiu vinent les dones facin una regressió al passat i sumin els pantalons de ciclista a la llista de peces imprescindibles del seu armari, com va passar als noranta.

Seguint la paleta de colors de Fendi, Max Mara va presentar una col·lecció inspirada en dones poderoses com les escriptores Emily Wilson i Margaret Atwood. El resultat és una selecció de gavardines, faldilles tipus llapis, vestits asimètrics i vestits jaqueta en tons marrons, ocres i caqui. L’apatia cromàtica es trenca amb algun element en groc brillant o estampat de piquets.

Per la seva banda, Prada (04) va presentar una desfilada plena de referències als anys seixanta: des de l’ús de patrons clàssics de l’època, com els pitxis i les siluetescocoon, fins a l’aposta per barrets a l’estil Jackie Kennedy i pentinats que recorden la Mia Farrow de La llavor del diable. A més de jerseis amb obertures i la superposició d’escames, Prada, com Fendi, també es deixa seduir per les malles de ciclista, que intenta sofisticar reconvertint-les en bermudes.

Emporio Armani (01), un dels altres plats forts de la setmana, es va deixar portar per l’efecte enlluernador dels lluentons iridescents, un material amb què volen seduir consumidores mil·lennials. Amb la cançó What a wonderful world com a melodia de fons, la passarel·la d’Emporio Armani va mostrar peces còmodes, que combinaven els tons clars i els colors forts. Una de les estrelles de la desfilada va ser Robbie Williams, que va pujar a l’escenari per cantar el seu últim single, I love my live, i l’èxit de George Michael Freedom. Com a colofó, l’exmembre de Take That va dedicar My way, de Frank Sinatra, al dissenyador de la firma, Giorgio Armani, de 84 anys.

Per la seva banda, Versace ha imaginat una col·lecció de primavera i estiu plena d’estampats extrems, patchworks i peces de pell. A primera fila de la desfilada hi havia les cantants Leona Lewis, Nicki Minaj i Rita Ora, la model Rosie Huntington-Whiteley, l’actor Luke Evans i la influencer Chiara Ferragni. Tots van ser testimonis d’un espectacle en què la reina va ser Shalom Harlow (03), una de les models més reconegudes de la dècada dels noranta. Ella va ser l’encarregada de tancar la desfilada amb un vestit de flors i puntes negres amb una única espatlla. Abans es van poder veure una successió de vestits ajustats de cuir i estampats de flors. Gigi Hadid i Kaia Gerber, entre altres models, van lluir vestits psicodèlics amb reminiscències dels anys setanta, jaquetes i faldilles amb estampats de serp i vestits tub que combinen tant amb vambes com amb sandàlies.