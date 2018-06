Us proposem 10 plans per al cap de setmana de Sant Joan

ON Sant Joan

23 de juny. L’Hospitalet de Llobregat

Per als qui no sou de platja teniu revetlla urbana al Districte Cultural de L’H. Amb el millor de la cultura urbana a l’aire lliure: DJs, mercat 'vintage', grafitis en directe, 'breakdancing' i 'street food' des de la 1 del migdia fins a les 5 de la matinada. L’entrada és gratuïta. Si us agrada l'experiència, reserveu el 30 de juny perquè hi faran l’OFF Sant Joan.

540x306 Parada de foodtruck a una edició anterior d'Eat Street / EAT STREET Parada de foodtruck a una edició anterior d'Eat Street / EAT STREET

Palo Market Fest

23 i 24 de juny. Barcelona

El mercat creatiu que es fa el primer cap de setmana de cada mes es trasllada al Port Fòrum per celebrar el Sant Joan Weekend, amb revetlla inclosa fins a les 3 de la matinada. Amb tallers infantils, més de 20 hores de música, més de 120 expositors i 25 'food trucks'.

540x306 Ambient al Palo Alto Market / PALO ALTO MARKET Ambient al Palo Alto Market / PALO ALTO MARKET

Crema del Taro i de l'Haro

23 de juny. Les i Arties (Vall d'Aran)

Al voltant de la crema del Taro o Haro –l’avet que pot arribar als 8 metres d’altura i que es col·loca al mig de la plaça– giren les activitats de la revetlla de Sant Joan a les poblacions araneses de Les i Arties. Aquestes festes mil·lenàries del foc, declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat, estan clarament lligades al ritus de purificació del solstici d'estiu.

Falles de la vall de Boí

Del 16 de juny al 13 de juliol. Boí (Alta Ribagorça)

La festa de les falles, que se celebren en 63 pobles del Pirineu i el Prepirineu, està molt arrelada a la vall de Boí. Coincidint amb la festa major, els pobles baixen les falles, unes torxes fetes amb fusta de pi d’uns dos metres de llargada, de la muntanya fins al poble, amb balls i música al voltant de la foguera. La nit de la revetlla és el torn de Boí.

540x306 L'encesa de les falles / ARA L'encesa de les falles / ARA

Festa Major de Camprodon

Del 20 al 24 de juny. Camprodon (Ripollès)

Al voltant de Sant Joan s’honora Sant Patllari, patró de Camprodon, amb els actes típics de festa major. Dissabte a la tarda reben la flama del Canigó i cap a les 20 h comença la revetlla amb foguera i castells de focs artificials espectaculars.

Festa Major d'Olesa

Del 22 al 25 de juny. Olesa de Montserrat (Baix Llobregat)

Des de mitjans del segle XIV, coincidint amb la diada de Sant Joan se celebra la Festa Major d’Olesa. La festa, que tindrà concerts, balls, trobades de gegants, sardanes, activitats culturals i esportives, arrenca la nit de la revetlla de Sant Joan amb l'encesa de les fogueres. Un dels moments més especials és l’enlairament de fanalets l'últim dia de la festa major.

Festa Major de Sant Joan les Fonts

Del 22 al 25 de juny. Sant Joan les Fonts (Garrotxa)

Com en tota festa major hi ha pregó, dinar popular, festa infantil, concerts de nit… El que la fa especial és la gran quantitat d’activitats a l’aire lliure que hi ha, com el concurs de pesca al riu Fluvià, el Ball de la Faràndula a la plaça major, l’encesa de la foguera de la revetlla i la Nit de les Dones d’Aigua, espectacle de teatre, dansa i música al Pont Medieval.

Festa de Sant Miquel dels Sants

Del 23 de juny al 8 de juliol. Vic

Entre el munt d’activitats que hi ha programades per als 16 dies de la Festa Major de Vic, ens aturem al Sopar Jove –recorda anar-hi vestit de gala–, que dona el tret de sortida a la revetlla. Després arriba la flama del Canigó i l’encesa del foc.

Diada Castellera de Sant Joan

24 de juny. Valls (Alt Camp)

La Diada de Sant Joan a Valls, considerat el bressol casteller, marca un punt d’inflexió en el calendari casteller. Les dues colles locals i rivals –la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Valls– hi arriben amb bons registres. Comença a la 13 h, però ves-hi amb temps que la plaça del Blat s’omple de pressa!

540x306 Una edició anterior de la diada castellera a Valls / ARA Una edició anterior de la diada castellera a Valls / ARA

Festa de Sant Joan i els Elois

24 i 25 de juny. Prats de Lluçanès (Osona)

Des del segle XIX, tradició i festa omplen els carrers la nit de Sant Joan amb l’encesa del Petardàs (22 h.), que representa la sortida de la cercavila i la marxa de torxes, i es balla el contrapàs. La diada dels Elois, el 25, repeteixen ballades i recorregut i s’hi incorporen els animals i carruatges que a la tarda també participen en les curses dels Elois, al camí de Sant Sebastià.