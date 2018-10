La princesa Leonor celebrarà l’aniversari llegint la Constitució

Aquest 31 d’octubre serà un dia molt especial per a la princesa Elionor. I és que no només serà el dia del seu tretzè aniversari, sinó que també llegirà per primer cop en un acte públic. El text escollit per a l’ocasió és un fragment de la Constitució espanyola. Una tria que no és casual, perquè precisament aquest dimecres se celebra el quarantè aniversari de la votació en què es va aprovar el text. En l’acte de commemoració, que tindrà lloc a l’Institut Cervantes de Madrid, també hi parlaran el rei Felip VI i diferents representants polítics.

D’altra banda, la llista de celebracions de la casa reial durant els pròxims dies no acaba aquí. Precisament l’1 de novembre del 2003 va ser quan el príncep Felip va anunciar públicament el seu compromís de matrimoni amb la periodista Letizia Ortiz. I aquest 2 de novembre la reina Sofia celebrarà el seu vuitantè aniversari. Una celebració que, com ja és habitual, es farà de manera discreta i familiar.