El raper Chris Brown queda en llibertat sense càrrecs

La Fiscalia de París ha informat que el raper nord-americà Chris Brown ha quedat en llibertat, sense que de moment hi hagi càrrecs en contra seu. L’artista, exparella de la cantant Rihanna, va ser arrestat aquest dilluns a la capital francesa després de ser acusat de violació per una jove. Juntament amb ell també van ser arrestats el seu guardaespatlles personal i un amic, a qui la denunciant també va acusar d’haver abusat d’ella, encara que tots dos també han quedat en llibertat. Tot i això, la investigació no està tancada i prosseguirà sota l’autoritat de la fiscalia parisenca.

A la revista del cor ‘Closer’ es va relatar com, segons la noia, de 24 anys, els fets van tenir lloc el 16 de gener en un luxós hotel de París, després d’haver conegut Brown en una discoteca pròxima. Allà, segons el seu relat, va ser conduïda a una habitació on es va produir la presumpta violació. Després de l'incident, la jove va presentar una denúncia i la Fiscalia va obrir una investigació per la qual es va acabar arrestant el raper, el guardaespatlles i l’amic per violació i "infraccions a la legislació sobre estupefaents".

Poc abans de quedar en llibertat, el cantant, de 29 anys, va publicar a Instagram que les acusacions són "falses", contràries a la seva "moral" i "irrespectuoses envers la seva filla i la resta de la seva família".