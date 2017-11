La reina Elisabet pagarà el casori d’Enric

Des d’ara fins que es produeixi l’enllaç entre el príncep Enric d’Anglaterra i l’actriu Meghan Markle, la premsa britànica no deixarà de publicar noves informacions sobre el tema. Ahir mateix, Buckingham confirmava que el casament del fill petit de Lady Di i la californiana tindrà lloc al maig a la capella de Saint George que hi ha dins dels terrenys de la gran propietat de la reina Elisabet II, el castell de Windsor.

Tal com s’esperava, cap d’aquestes dues eleccions ha sigut casual. La del lloc respon al fet que les dues alternatives previsibles no coincidien amb les necessitats del príncep. L’abadia de Westminster, en ple centre de Londres i amb capacitat per a 2.000 persones, no està en la línia de les reclamacions d’intimitat que ha fet per a la seva parella anteriorment. Tampoc la catedral de Saint Paul, on, a més, es van casar els seus pares.

La data està prevista perquè Caterina de Cambridge, cunyada dels nuvis, tingui temps de tenir el seu tercer fill i recuperar-se per al casament i perquè la reina Elisabet, de 91 anys, pugui resoldre sense cap interferència la reunió de caps d’estat de la Commonwealth, que, igual que el citat naixement, tindrà lloc a l’abril.

El comunicat que feia públiques aquestes informacions també informava que la reina serà qui pagarà el casament reial del seu net, que es preveu que compti amb 800 assistents només al servei religiós. Tal com explicava la nota emesa per Buckingham, la monarca es farà càrrec de la missa, la música, les flors i la recepció posterior.