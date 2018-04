Un nou vídeo no deixa lloc a dubtes de la 'lluita' entre Letícia i Sofia

Després del polèmic vídeo de la catedral de Palma on es veu com Sofia i Letícia mantenen una tensa topada en sortir de la missa de resurrecció perquè la primera es vol fer unes fotos amb les filles de la segona, ara ha aparegut un nou vídeo que deixa molt més clara la situació que es va viure. I precisament no treu ferro a l'assumpte. Ans al contrari.

Si en el primer vídeo divulgat a Twitter es veia com Letícia se situava astutament tapant la càmera i no es podia observar quina interacció hi havia entre sogra, nora i netes, en aquest es veu perfectament. En els segons 12 i 13 del nou vídeo es pot veure com l'obcecació de Sofia per aconseguir la foto amb les nenes la porta a intentar apartar físicament Letícia del seu davant per obtenir-la.

La nova filmació, feta des d'un lateral i divulgada per '¡Hola!', deixa també més clar que Elionor s'oposa totalment a fer-se la foto amb la seva àvia, i més encara quan es posa davant seu la seva mare. En el vídeo es pot veure amb més definició d'imatge i sense cap obstacle com l'hereva del tron espanyol intenta treure's en dues ocasions de les espatlles la mà de la seva àvia també amb el braç esquerre -segons 17 i 18-, gest que en el primer vídeo no es podia veure perquè el tapava Letícia.

El nou vídeo també permet veure frontalment la cara del rei Felip VI, que es pot qualificar com de serietat i tensió quan mira la seva dona. També queda més clar com el rei Joan Carles para de caminar i no s'apropa en veure l'escena.

L'assumpte ha agafat tanta importància que fins i tot la reina Letícia n'ha hagut de donar explicacions a través d'una portaveu oficiosa. El cronista reial Jaime Peñafiel també ha aprofitat el conflicte per desqualificar l'actual reina espanyola.