Tot el que vols saber sobre els grans mamífers de Catalunya

Els amants dels animals i de la natura esteu d'enhorabona, podreu aconseguir la miniguia dedicada als grans mamífers terrestres presents a Catalunya. És el sisè de la col·lecció de miniguies de natura que ofereix el diari.

Els autors són Jordi Ruiz Olmo, biòleg, expert en mamífers, autor d’obres de referència sobre el tema i amb un bagatge de milers d’hores de camp, i Toni Llobet, artista i naturalista, que n’ha fet les il·lustracions. La miniguia exposa de forma pedagògica, pràctica i atractiva la informació relativa a aquests animals, els grans mamífers, i ho fa amb molta informació sobre cada espècie i les elaborades il·lustracions de Llobet, que ha intentat incloure el màxim nombre possible de detalls per tal d’ajudar a identificar-los correctament.

Els grans mamífers són un grup divers, atractiu i interessant, i al país en tenim una trentena d’espècies. Després de segles de persecució, moltes estan recuperant els ambients que els són propis, on juguen un paper clau per als ecosistemes: com a herbívors -limitant la biomassa forestal i mantenint espais oberts-, com a depredadors i carronyaires -eliminant individus malalts i controlant plagues-, com a dispersors de llavors o com a espècies presa. Aquesta guia se centra només en els més grans, ja que els autors n’estan preparant una altra dedicada als mamífers terrestres més petits (com els rosegadors, els insectívors o els ratpenats), que publicaran més endavant.

Difícils de veure

El problema dels grans mamífers és que no és gens fàcil veure’ls: en general són animals amagadors, esquerps i sovint nocturns. Una bona manera d’acostar-nos-hi és detectar la seva presència, i per a això ens serà útil conèixer-ne els indicis indirectes, és a dir, els rastres: petjades -sempre un xic canviants, segons siguin al fang, a la neu o sobre el polsim d’un corriol, però també molt diagnòstiques- i excrements -no us faci angúnia mirar-vos-els de prop-. Per això la guia dedica un ampli apartat a aquests indicis -dibuixats a escala per tal que siguin de gran ajuda a l’hora de reconèixer-los al camp-, que us faran sentir com detectius del bosc a la recerca d’aquests animals fugissers.

És important ser molt pacients quan parlem dels grans mamífers. Llevar-se d’hora per arribar al bosc aviat, o allargar l’excursió fins que es fa fosc són dos bons consells, juntament amb ser sempre molt silenciosos i discrets. Segur que així, gràcies a l’estudi dels rastres, tard o d’hora aconseguireu veure’n algun en llibertat, una experiència que sempre és corprenedora. Amb aquesta guia podreu identificar-los i conèixer totes les seves característiques principals. Per tal d’anar fent boca, aquesta setmana a la secció d’Estils del diari anirem publicant cada dia reportatges relacionats amb els mamífers.

Setmana monotemàtica

Així, demà dilluns parlarem d’alguna de les espècies que estan en perill d’extinció, d’altres de recuperades i alguna d’invasora. Intentarem, amb l’ajuda d’experts i tècnics, explicar quines són les espècies que hi ha en perill actualment a Catalunya, com els turons, i què podem fer per evitar-ne l’extinció, així com fer una mirada cap al passat per descobrir quines espècies hi havia en perill fa uns anys, com ara la llúdriga, que va estar amenaçada als anys 80, i ara, en canvi, s’ha recuperat, per intentar aprendre de la gestió que s’ha fet en alguns casos.

Dimarts ens posarem en la pell dels investigadors i abordarem el tema del rastreig i el fototrampeig. Explicarem què són aquestes tècniques de seguiment i monitoratge d’animals i per a què es fan servir, i descobrirem quines dades i quina informació podem arribar a treure d’aquests sistemes i per a què s’utilitzen. Dimecres parlarem d’un tema de molta actualitat, els senglars. Els experts ens expliquen que la població de senglars a Catalunya està creixent molt i això comporta problemes diversos (com per exemple el fet que alguns exemplars baixin a la ciutat a buscar menjar i causin destrosses i problemes de trànsit). Davant d’aquesta situació preguntarem als experts com s’ha de gestionar el problema i quines possibles solucions hi ha.

Dijous tractarem el tema de les reserves nacionals de caça: volem saber quantes n’hi ha a Catalunya, qui les gestiona i quin és el seu paper en la conservació i preservació de les espècies. Divendres serà l’últim dia de la sèrie, i us proposarem fer una ruta pels millors indrets de Catalunya per observar mamífers, i recorrerem tot el país amb l’excusa de trobar aquests animals. Tot i que no són fàcils de veure, hi ha alguns punts estratègics del país on podem gaudir de cérvols, cabres salvatges, llúdrigues, guineus i altres mamífers que ens sorprendran.