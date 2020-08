La cançó de l’estiu per vendre cervesa

‘Summercat’, de Billie The Vision & The Dancers (2009)

Per aconseguir ser la cançó d’un estiu no només fa falta un tema contagiós i ballable, també cal una forta inversió en màrqueting perquè soni a la ràdio i a la televisió. El 2009 el modus operandi tradicional va mutar, mesclant dos conceptes i portant l’himne estiuenc a un altre nivell: publicitat i cançó de l’estiu. Amb Summercat, de Billie The Vision & The Dancers, s’estrenava l’era de l’anunci d’Estrella Damm. O el que és el mateix: fer que la cançó soni a tot arreu i t’ajudi a vendre el producte.

La cervesera catalana va trobar la gallina dels ous d’or en uns anuncis que van substituir els espots nadalencs de Freixenet com els més esperats de l’any. Eren curtmetratges en què van participar personatges tan populars com Isabel Coixet, Julio Medem, Dakota Johnson o Jean Reno i que explotaven grans paratges del Mediterrani (sobretot a la Costa Brava i a les illes Balears). Imaginaven un estiu paradisíac de festa i persones rematadament guapes. Una manera de mostrar espais i vacances que, en un context de recessió econòmica, va acabar provocant l’efecte contrari i certa resposta burleta, sobretot a les xarxes socials. Una part molt important de l’anunci era, esclar, la música, que va opositar a cançó de l’estiu sobretot amb la seva primera gran tornada: “ Tonight tonight tonight tonight, I wanna be with you tonight ”.

Protagonitzada per Billie The Vision & The Dancers, aquests eren un grup d’ indie pop suec conegut al seu país i amb cert recorregut en el circuit europeu. Summercat, com les imatges de l’anunci que mostraven cales i platges de Formentera, era una cançó ideal, inofensiva i de fàcil digestió, perfecta per regnar en un estiu mediterrani. Després d’aquell èxit vindrien altres músics de renom: Herman Düne, Love of Lesbian, The Vaccines...

Però, amb els anys, dels suecs Billie The Vision & TheDancers tampoc n’hem tingut gaire notícies més: queda clar que no han aconseguit facturar cap altre hit d’aquella magnitud, però això no vol dir que no hagin seguit fent discos fins l’any passat.