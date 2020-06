Dèlia Brufau:“Quan penso en l’Ainhoa sempre em ve al cap l’estiu“

Les probabilitats diuen que, tard o d’hora, la Dèlia i l’Ainhoa s’haurien conegut. Des de petites totes dues compartien l’estiu en un poblet de Conca, d’on prové la família de la mare de la Dèlia i on l’Ainhoa viu. Com passa sempre als municipis petits, l’una i l’altra s’havien creuat pels carrers, però quan tenien 13 anys, entre primer i segon d’ESO, van començar a ser amigues. “Érem de dues colles diferents que un estiu es van fusionar. De seguida vam connectar molt bé”, recorda l’actriu, coneguda sobretot per interpretar el personatge de l’Emma a la sèrie de TV3 Les de l’hoquei. El gran mèrit de la seva amistat no va ser tant trobar-se sinó mantenir el vincle malgrat la distància i enfortir-lo amb el pas del temps. “Al principi el fet d’estar lluny l’una de l’altra no el portàvem gens bé. Quan ens havíem d’acomiadar era un drama”, recorda Brufau.

Aquell escull l’han anat superant amb els anys, en bona part gràcies al fet de poder estar en contacte virtualment malgrat viure en ciutats diferents. I encara que no es puguin trobar cara a cara cada setmana saben que es tenen l’una a l’altra i que es retrobaran a l’estiu, per Setmana Santa o per Nadal. “És una amistat amb qui no sento aquests quilòmetres. Tenim un vincle molt fort”, assenyala l’actriu.

La relació entre l’Ainhoa i la Dèlia s’alimenta de la sinceritat i la llibertat. “Hi ha una comunicació molt àmplia entre les dues. Quan tinc una bona o una mala notícia, ella sempre és de les primeres persones a qui l’hi explico, i ho faig sense la por de sentir-me jutjada”, subratlla Brufau. Inevitablement, aquest contacte passa pel WhatsApp i el Facebook, però també s’han aficionat a escriure’s cartes. “Ens fa molta il·lusió llegir el que escriu l’altra en paper. Durant el confinament vam estar molt a prop, perquè totes dues el vam passar al mateix poble, però no ens podíem veure. Aleshores el que fèiem era deixar-nos cartes quan anàvem a comprar o a passejar el gos”, explica la intèrpret.

Encara que no sempre tinguin les mateixes aficions, el que les uneix és una manera similar d’entendre la vida i l’interès pel que apassiona l’altra. “Tenim gustos diferents, però la clau és que ens adaptem l’una a l’altra. Ella s’interessa pel que a mi m’agrada i al revés, perquè volem compartir moltes coses”, diu Brufau, que afegeix: “L’Ainhoa és la meva millor amiga, i quan penso en ella sempre em ve al cap l’estiu”. Juntes han viscut moltes anècdotes divertides i inoblidables: “Des de festes al poble fins a colar-nos a casa de l’altra i la complicitat d’haver de pensar excuses per salvar l’altra quan estava amb un noi”, rememora l’actriu.