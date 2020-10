El rei de Bèlgica es troba amb la seva nova germana, Delphine Boël

Després d'anys de batalla, Delphine Boël és acceptada per la família reial belga. A principis d'any la justícia la va reconèixer com a filla del rei emèrit Albert II i aquest octubre l'ha designat oficialment princesa del país. Boël, que ha canviat el seu cognom pel del seu pare, De Saxònia-Coburg i Gotha, va ser rebuda el 9 d'octubre al castell reial de Laeken per Felip de Bèlgica, l'actual rei i el seu germà per part de pare. "Ha sigut una trobada càlida. Aquesta llarga i rica conversa ens ha donat l'oportunitat d'aprendre a coneixe'ns. Hem parlat de les nostres vides i els nostres interessos en comú", detalla el comunicat distribuït per la casa reial belga a través de les seves xarxes socials.

La publicació feta a Instagram també assegura que la trobada no serà puntual, ja que l'objectiu de tots dos és seguir estrenyent el vincle entre germans, tot i que a partir d'ara els seus contactes es desenvoluparan "dins del marc familiar". En la foto que ha penjat la casa reial belga es pot veure tant Felip de Bèlgica com Delphine Boël amb roba informal i mantenint la distància de seguretat imposada pel covid.

Boël va iniciar la seva batalla judicial el 2013, quan va presentar la primera demanda de paternitat a Albert II, que durant anys va negar que fos filla seva. Aquest gener, després de sotmetre's a una prova d'ADN per ordre judicial, el rei emèrit va admetre que era el pare de l'artista belga, nascuda de la seva relació a mb la baronessa de Sélys-Longchamps. L'existència del llinatge de Delphine Boël es va conèixer el 1999 arran de la publicació d'una biografia no autoritzada de la reina Paola, dona d'Albert II.