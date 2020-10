Brad Pitt, altra vegada solter

Dos mesos després de fer-se pública, s'ha acabat. Segons el mitjà nord-americà Page Six, la relació entre Brad Pitt i Nicole Poturalski ja és història. Una font propera a la parella ha explicat al diari que la relació "no era tan seriosa com es deia" i que la ruptura va ser fa un temps. De fet, quan es va fer pública també va transcendir que Poturalski, de 27 anys, manté un matrimoni obert amb l'empresari Roland Mary, amb qui té un fill de set anys.

Segons recull la publicació, Pitt continua a Los Angeles, on està immers en una batalla legal per la custòdia dels seus sis fills, i Poturalski és a Berlín amb el seu marit i el seu fill. Una de les últimes vegades que l'ara exparella es va veure seria justament quan la seva relació va saltar als mitjans. Va ser l'agost passat, quan van ser fotografiats sortint d'un avió privat que els va portar de Los Angeles a França per visitar el castell Miraval, propietat que Pitt comparteix amb la seva exdona Angelina Jolie. Va ser en aquest castell on la parella d'actors es van casar l'any 2014.

Poc després que es publiquessin les imatges de Pitt i la model, un representant de l'actor va confirmar la relació, un fet insòlit perquè des que es va divorciar de Jolie no ha fet mai cap comentari sobre possibles noves parelles. En els últims anys s'ha vinculat Pitt amb companyes de professió com Charlize Theron, Sienna Miller, Kate Hudson i Alia Shawkat.