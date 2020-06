Cara Delevingne es declara "pansexual"

260x366 Cara Delevingne a la Met Gala del 2019 / INSTAGRAM Cara Delevingne a la Met Gala del 2019 / INSTAGRAM

Després de trencar la seva relació amb l'actriu nord-americana Ashley Benson, la model britànica Cara Delevingne, famosa per les seves celles gruixudes, els tatuatges i el posat rebel, s'ha declarat "pansexual" en una entrevista a la revista Variety, de la qual és portada aquest mes de juny. "Tant me fa que algú es defineixi a si mateix com ell, ella o això. Jo m'enamoro de la persona, això és tot. M'atrau la persona", ha explicat a la publicació en un gest de sinceritat que pot ajudar a trencar molts tabús.

Cara Delevingne, de 27 anys, ve d'una família aristocràtica anglesa i és una de les models i actrius més emblemàtiques dels últims temps, amb una notable força a les xarxes. "Vaig créixer en una família anglesa reprimida i antiquada. No volia disgustar la meva família. Em sentia profundament infeliç i deprimida. Quan no acceptes una part de tu o no t'estimes a tu mateix, és com si no hi fossis", explica la model i actriu, que té 45 milions de seguidors a Instagram.

"Em sento diferent cada dia. De vegades més femenina, de vegades més masculina", assegura aquesta actriu, que va començar la seva carrera com a model el 2011, quan va aparèixer com a imatge de la campanya de Burberry per a la primavera-estiu d'aquell any. Els seus ulls blaus i les seves inconfusibles celles espesses la van convertir en una cara molt identificable i es va parlar d'ella com la successora de Kate Moss.

Una depressió la va portar fins al cinema, on avui té centrada la seva carrera. "Sí, esclar que estic fent un pas enrere en el món de la moda. No és que ho hagi de deixar, seguiré fent coses i encara tinc relacions meravelloses en aquest món, però estic determinada a dedicar-me més al cinema", assegurava a l'agència Efe en una entrevista en aquell moment. Va debutar com a actriu el 2012 a Anna Karenina, de Joe Wright, on feia el paper de princesa Sorokina. El seu gran moment en el cinema va arribar el 2015 amb Paper towns, de Jake Schreier, interpretant Margo Roth Spiegelman, una noia rebel a la qual li agrada viure a l'aventura.

No és el primer cop que Delevingne trenca tabús. No ha amagat mai les seves relacions sentimentals amb altres dones, com l'actriu Michelle Rodríguez, la cantant Annie Clark o Ashley Benson, amb qui va arribar a celebrar una cerimònia a Las Vegas en to amistós que no es va traduir en un matrimoni oficial segons els registres de l'estat de Nevada.