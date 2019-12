260x366 Channing Tatum i la cantant Jessie J ja no són parella / INSTAGRAM Channing Tatum i la cantant Jessie J ja no són parella / INSTAGRAM

L'actor nord-americà Channing Tatum i la cantant britànica Jessie J ja no són parella. Després de més d'un any de festeig, segons ha confirmat la revista People, aquestes dues celebritats globals van posar punt i final al seu idil·li fa aproximadament un mes. El detonant de la ruptura entre Tatum i la cantant podria haver sigut la distància geogràfica. Ell, de 39 anys, hauria volgut mantenir el seu lloc de residència als EUA mentre que ella, de 31 anys, hauria preferit estar-se al Regne Unit. "Channing i Jessie tenen diferents prioritats i enfocaments que ara mateix no poden compaginar", ha explicat una font a People, que també ha dit que la ruptura no ha sigut traumàtica. "No hi ha hagut cap drama. Simplement han decidit separar-se i segueixen sent bons amics", afegeix.

Tatum necessita estar molt de temps a Los Angeles tant per feina com per poder passar temps amb Everly, la seva filla, nascuda de la relació de nou anys amb Jenna Dewan, de qui es va divorciar mesos abans de començar amb Jessie J. La primera vegada que la parella van ser fotografiats junts va ser l'octubre del 2018. Tot i això, no va ser fins al març quan van decidir fer pública la seva relació. Tatum, mundialment conegut pels films Magic Mike, manté una relació cordial amb la seva exdona i va ser un dels primers a felicitar-la pel seu actual embaràs, ja que ella també ha trobat ràpidament parella.