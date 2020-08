Chris Pratt i Katherine Schwarzenegger anuncien el naixement de la seva filla

L’actor Chris Pratt i la seva dona, l’escriptora Katherine Schwarzenegger han sigut pares de la seva primera filla en comú, que es dirà Lyla. Pratt, conegut per èxits cinematogràfics com Guardians de la galàxia o Jurassic World, ha compartit l’arribada del nou membre de la família a través del seu perfil d’Instagram amb una foto en què es veuen les mans de tots tres. “Estem més que emocionats d’anunciar el naixement de la nostra filla, Lyla Maria Schwarzenegger Pratt. No podríem ser més feliços i ens sentim extremadament beneïts!”, ha explicat Pratt. L’actor, molt religiós, acaba la publicació amb un salm. El segon nom de la criatura, Maria, fa referència a l'àvia materna de la criatura, la periodista Maria Shriver. De fet, aquesta és la primera neta de Shriver i el seu exmarit, l’actor Arnold Schwarzenegger.

Amb el naixement de la nena, Pratt es converteix en pare per segona vegada, ja que ja té un fill, un nen de vuit anys fruit del seu anterior matrimoni amb la també actriu Anna Faris. La parella d’actors van estar junts gairebé deu anys i formaven un dels matrimonis teòricament més estables de Hollywood, una imatge que es va trencar quan van anunciar la seva separació l’agost del 2017.

Poc temps després de la separació, Pratt va conèixer Schwarzenegger i van començar una relació que va culminar amb un gran casament, ple d’estrelles de Hollywood, al ranxo californià de Montecito el juny del 2019. L’abril passat la revista People anunciava que la parella estava esperant el seu primer fill. Pratt ha explicat en més d’una ocasió que la seva intenció és formar una gran família amb molts fills.