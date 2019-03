Ed Sheeran confessa que va superar la tartamudesa gràcies a Eminem

Resulta difícil de creure que un cantant de la talla d'Ed Sheeran fos tartamut. El cantant, que ha parlat de la seva infància en un programa de YouTube pensat per combatre el racisme i el 'bullying' anomenat 'Love Music Hate Racism', ha confessat que de petit ho va passar malament per culpa del seu trastorn de la parla. "Vaig odiar intensament l'escola primària", ha confessat l'artista, que recorda que tenia tots els números per patir el 'bullying' dels seus companys: portava ulleres i era pèl-roig i tartamut.

En aquella època, a principis dels 2000, Eminem havia arribat a la fama mundial gràcies a la seva manera de rapejar, amb 'singles' tan potents com els del disc 'The marshall mathers'. Llavors Sheeran tenia nou anys i el seu pare va decidir regalar-li l'àlbum d'Eminem perquè s'alegrés. "Quan en tenia deu ja em sabia de memòria tot el disc paraula per paraula", rememora l'artista a l'entrevista. Tan bé li va anar a Sheeran el regal que fa dos anys va voler agrair al raper el seu ajut cantant amb ell una cançó anomenada 'River'. Segons explica, la música el va ajudar en aquell període complicat de la seva vida a superar les pors i potenciar l'autoestima.