Mor l'actriu Kelly Preston, dona de John Travolta

L'actriu Kelly Preston, de 57 anys, va morir diumenge a causa de complicacions derivades d'un càncer de mama, segons ha confirmat el seu marit, el també actor John Travolta. Preston havia participat en pel·lícules com Jerry Maguire. "Amb una gran pena us informo que la meva meravellosa dona Kelly ha perdut la seva batalla de dos anys contra el càncer de mama. Va lluitar de manera coratjosa amb l'amor i el suport de molts", ha explicat Travolta a través del seu perfil d'Instagram. L'actor ha detallat que s'allunyarà durant un temps de la vida pública per estar dedicat totalment als seus fills.

Nascuda a Honolulu l'any 1962, l'actiu va canviar el seu nom, Kelly Kamalelehua Smith, pel de Kelly Preston abans d'aconseguir el seu primer paper cinematogràfic a la pel·lícula Mischief. Al llarg de la seva carrera va treballar en cintes com Els bessons peguen dues vegades, al costat d'Arnold Schwarzenegger i Danny De Vito, o Entre l'amor i el joc, amb Kevin Costner.

Preston i Travolta es van conèixer l'any 1987, quan rodaven la pel·lícula Els experts. L'any 1991 es van casar a París, en una cerimònia que va tenir lloc a l'Hotel Crillon i que va ser oficiada per un ministre de la Cienciologia, culte que tots dos professaven. Una setmana després es van tornar a casar –la primera cerimònia va ser considerada invàlida– a Florida. La parella va tenir tres fills: Benjamin, Ella Blue i Jett, que va morir als 16 anys a causa de convulsions provocades per la malaltia de Kawasaki.