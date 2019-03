Nicole Kidman, vetada a la boda del seu propi fill per culpa de la Cienciologia

El fill adoptiu dels actors Tom Cruise i Nicole Kidman, Connor Cruise, es casa a través d'una cerimònia de l'Església de la Cienciologia, i això farà que la seva mare no pugui assistir-hi. Ho ha decidit el pare del futur nuvi, que ha sigut qui ha prohibit que Nicole Kidman acudeixi a l'enllaç, segons publica la web nord-americana Radar Online.

"El Tom està al darrere d'això i el que diu sempre és llei. El Tom ho va decidir, i el Connor ho va secundar", ha explicat una font anònima al mitjà, que basa la seva posició en el fet que Cruise ocupa un dels llocs de poder més rellevants dins d'aquesta organització religiosa, considerada secta en països com Alemanya o França. "En primer lloc, el Tom ni es plantejava convidar la Nicole al casament del Connor perquè és considerada una persona 'supressiva' per a l'Església, i en segon lloc, ell no la vol a prop dels seus fills".

View this post on Instagram Hangin with Bellz in London A post shared by Connor Cruise (@theconnorcruise) on Jul 23, 2013 at 5:18am PDT

Per a la Cienciologia, doctrina religiosa que predica l'actor, ser 'supressiu' significa "voler suprimir la gent que tens al voltant". D'acord amb aquesta creença, "una persona 'supressiva' farà malbé o menysprearà qualsevol esforç per ajudar algú i en particular atacarà amb violència tot allò que estigui destinat a fer els éssers humans més poderosos o intel·ligents".

Però, a banda del pretext religiós, Tom Cruise tindria també un interès personal que la seva exdona no assisteixi a l'enllaç. "El Tom li va girar l'esquena a la Nicole fa molt de temps i mai ha mirat enrere" per reconciliar-s'hi, assegura la font citada, que també assenyala que Connor Cruise "besa el terra que trepitja el seu pare", al qual seria "incapaç de desobeir".

651x366 Tom Cruise / YANSHAN ZHANG / GETTY Tom Cruise / YANSHAN ZHANG / GETTY

Tot i que no se sap la data exacta ni el lloc on se celebrarà el casament, sí que va transcendir que Connor Cruise, de 24 anys, es casarà amb una italiana de pares cienciòlegs. El fet que comparteixi la seva vida amb una jove cienciòloga faria molt feliç Tom Cruise, que segons va revelar la font "adora" la seva jove.

La Cienciologia també hauria sigut el motiu pel qual Nicole Kidman no va assistir al casament de la seva filla adoptiva, Isabella Cruise, de 26 anys, que es va casar el 2015 amb el consultor Max Parker a Londres. La filla dels actors també professa la Cienciologia, que l'hauria ajudat "a trobar la peça que faltava en la seva vida", segons va relatar temps enrere el mitjà britànic 'Daily Mail'. Cruise es va quedar el 2001 la custòdia dels dos fills que va adoptar amb Nicole Kidman.