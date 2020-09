Paula Echevarría torna a estar embarassada

“Estem molt contents de poder compartir amb tots vosaltres aquesta gran notícia: d’aquí uns mesos serem un més!” Amb aquest missatge a Instagram, acompanyat d’una fotografia en blanc i negre en què se la veia al costat de la seva parella, Miguel Torres, i de la seva primera filla, Daniela, Paula Echevarría va anunciar que torna a estar embarassada.

De les múltiples respostes que ha rebut aquesta publicació n’hi ha una que ha acaparat (segurament sense voler-ho) tota l’atenció de la premsa rosa, ja que suposadament dona una pista sobre el sexe de la criatura. El germà d’Echevarría, Luisma, ha felicitat el seu cunyat, exjugador del Reial Madrid, el Getafe, l’Olympiacos i el Màlaga, amb el següent missatge: “Qui t’havia de dir que series pare d’un sportinguista!” Aquesta referència en masculí a un nou seguidor del club de Gijón (del qual el futur oncle és aficionat) s’ha interpretat com la prova que Echevarría i Torres seran pares d’un nen. De moment, però, la parella no ho ha confirmat, i tampoc no ha precisat quan està previst que neixi la criatura.

Sigui nen o nena, serà el segon fill de l’actriu asturiana, de 43 anys, però el primer que tindrà amb Torres, de 34, que després d’haver-se retirat del futbol, aquesta setmana ha debutat com a tertulià al programa de Mega El chiringuito de jugones. La relació entre ells dos va començar a finals del 2017, quan Echevarría encara estava casada amb David Bustamante, amb qui havia contret matrimoni el 2006 i amb qui, dos anys més tard, va tenir la seva primera filla. L’actriu i el cantant es van divorciar el març del 2018, però des de llavors han mantingut una relació cordial.