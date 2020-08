La germana de Trump l'acusa de ser un mentider "sense principis"

Maryanne Trump Barry, germana gran del president dels Estats Units i exjutge federal, ha acusat el seu germà de ser un mentider "sense principis" en una sèrie de gravacions fetes per la seva neboda, Mary L. Trump (filla d'un altre germà del president, Fred Jr.), entre el 2018 i el 2019. La conversa s'ha fet pública arran de la seva publicació al Washington Post aquest dissabte.

En les gravacions se sent Maryanne Trump Barry criticant el seu germà en la seva funció de president. "El seus maleïts tuits i les mentides, oh, Déu meu", diu en una de les gravacions publicades. "Parlo massa lliurement, però ja ho saps. Com canvia les històries. La falta de preparació. Les mentides", remata.

La publicació del Washington Post fa evidents les tensions entre el president i la seva germana. En un moment de la conversa, Maryanne Trump Barry, de 83 anys, diu a la seva neboda: "És la falsedat de tot. La falsedat de tot i la crueltat. El Donald és cruel".

En un altre punt de la conversa, l'exjutge acusa Trump d'haver pagat algú perquè fes els examens d'accés a la universitat per ell i així poder transferir-se a la Universitat de Pennsilvània.

Mary L. Trump, neboda del president, acaba de publicar el llibre Too much and never enough. How my family created the world's most dangerous man ( Massa i mai suficient, com la meva família va crear l'home més perillós del món). En ell, l'autora, psicòloga de formació, explica com l'educació que va rebre Trump l'ha acabat convertint en un líder temerari. Les gravacions publicades al Washington Post contenen comentaris de la germana del president que no han estat inclosos en el llibre de la seva neboda. Mary L. Trump, que va entregar les gravacions al diari, va gravar d'amagat 15 hores de conversa amb la seva tieta en les quals parla del president i de la seva educació. Les gravacions s'han publicat després que diverses veus qüestionessin les fonts de Mary L. Trump per escriure el seu llibre.