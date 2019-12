Una model demanda Harvey Weinstein per una agressió sexual quan ella tenia 16 anys

La model polonesa Kaja Sokola va presentar ahir a Nova York una demanda civil contra el productor de cinema Harvey Weinstein, a qui acusa d'una agressió sexual el 2002, quan ella tenia només 16 anys. Segons la denúncia de Sokola, que s'uneix a desenes de demandes més, va conèixer en un esdeveniment el totpoderós executiu de Hollywood, que, al saber que ella estava interessada en el món de la interpretació, la va convidar a un dinar per parlar del seu futur professional uns dies després.

No obstant això, Weinstein no va portar la jove a un restaurant, sinó al seu apartament del Soho, al centre de Manhattan, on ella assegura que el magnat va exigir que li toqués el penis i després va grapejar-li els pits. "Aterrida i tractant de no plorar, Sokola va dir que no volia fer res més i es va resistir a les ordres", diu la demanda, que assenyala que la model "no tenia cap intenció ni coneixement que la posaria en aquesta situació quan va acordar assistir a un dinar de feina".

A més, el document assenyala que Weinstein va amenaçar i pressionar la model, "dient que era el responsable de les carreres de Penélope Cruz i de Gwyneth Paltrow", i que la va "intimidar" assegurant que no "treballaria mai com a actriu si no cedia a les seves peticions". Les al·legacions de Sokola es van presentar inicialment en un cas presentat el 2018, quan es va interposar una demanda col·lectiva, però en aquell moment el seu nom es va mantenir en l'anonimat.

Tot i que recentment els advocats de Weinstein han arribat a un acord temptatiu de 25 milions de dòlars amb diversos denunciants, entre els quals els que formen part de la demanda col·lectiva, Sokola va apuntar llavors en un comunicat que no vol formar part d'aquesta resolució. I és que, segons el pacte de 25 milions de dòlars, que desemborsarien les empreses que li donen suport i no el productor, Weinstein no admetria amb l'acord cap tipus de responsabilitat.

En la denúncia de Sokola també se cita el germà de Weinstein, Bob, així com la productora de cinema que tots dos van fundar, Miramax, i la companyia Walt Disney, que en el moment de l'assalt sexual era propietària d'aquesta empresa. Tant Bob Weinstein com Miramax i Disney, al·lega, van permetre la conducta de Weinstein i van ignorar les queixes pel seu comportament sexual, que va anar sorgint durant dècades.

Tot i que Sokola ja té 33 anys, ha pogut presentar una denúncia gràcies a la llei de víctimes infantils aprovada a l'estat de Nova York. Des que el 2017 el New York Times i el New Yorker van publicar investigacions sobre els continuats abusos sexuals de Weinstein sobre actrius, models o aspirants a actrius, desenes de dones han presentat denúncies per mala conducta del productor. A més, Weinstein s'enfronta ja a càrrecs de crims sexuals a la Cort Suprema de Manhattan, on s'espera que comenci el seu judici el 6 de gener.