El príncep Enric arriba al Canadà per començar la seva nova vida

Després d'arribar a un acord amb la reina Elisabet II, el príncep Enric ja és al Canadà per començar una nova vida allunyat de la monarquia britànica i al costat de la seva dona, Meghan Markle, i el seu fill, el petit Archie. La cadena Sky News ha mostrat unes imatges del príncep arribant a l'aeroport Victoria de l'illa de Vancouver a bord d'un avió de la companyia WestJet. Prèviament, havia volat des de Londres fins a l'aeroport internacional de Vancouver.

Prince Harry has arrived in Canada to join Meghan and son Archie, after agreeing a deal to step back as senior royals.



The Duke of Sussex had earlier attended the UK-Africa investment summit in London, where he met with the prime minister.



Read more: https://t.co/hsHnXyv4eS pic.twitter.com/vxYA5LXm29 — Sky News (@SkyNews) January 21, 2020

En les imatges aconseguides per Sky News es pot veure com el príncep Enric va sortir per la porta del darrere de l'avió. Vestit amb roba informal –gorra, anorac i texans–, el duc de Sussex va ser traslladat en una furgoneta amb vidres tintats fins a la residència on ha estat vivint amb la seva família durant els últims dos mesos.

Coincidint amb l'arribada del príncep Enric al Canadà, diversos tabloides han publicat imatges d'una feliç Meghan Markle passejant amb el seu fill Archie i els seus dos gossos per un parc de l'illa de Vancouver, situat a prop de la nova llar familiar.

El viatge del príncep Enric té lloc un dia després que trenqués el silenci sobre la seva polèmica decisió. En la seva intervenció pública va confessar que no tenia "cap altra opció" que fer un pas enrere en relació amb les seves obligacions cap a la família Windsor. Durant el sopar celebrat en favor de Sentebale, la institució benèfica que va cofundar el 2006, va assegurar: "La decisió que he pres per a la meva dona i per a mi, de fer un pas enrere, no ha sigut presa a la lleugera. Han sigut molts mesos de converses després de tants anys de reptes. I sé que no sempre ho he fet bé, però, pel que fa a això, no hi havia cap altra opció. El Regne Unit és casa meva i un lloc que m'encanta. I això no canviarà mai. El que vull deixar clar és que no ens allunyem i, certament, no ens allunyem de vosaltres".

Durant el temps que Enric ha estat a Londres negociant la seva sortida de la vida pública, Meghan Markle s'ha estat al Canadà. De fet, en els últims dos mesos només ha tornat a Londres una vegada, viatge que va aprofitar per assistir a un acte a la residència de l'Alt Comissionat del Canadà i per tancar la casa de Frogmore Cottage, on fins ara vivia la família.

Entre les moltes incògnites sobre la nova vida de la parella hi figura qui assumirà els costos de la seva seguretat. El ministre de Justícia del Regne Unit, Robert Buckland, ha explicat a Sky News que "tots volem que una família com aquesta estigui segura, però alhora crec que ells han de saber com adaptaran el seu estil de vida i quines seran les seves necessitats". Un altre dels dubtes és si la parella continuarà a Vancouver o es traslladarà a Toronto, ciutat on va viure Markle durant els anys en què treballava a la sèrie Suits.