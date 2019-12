La sud-africana Zozibini Tunzi s'emporta el títol de Miss Univers

La sud-africana Zozibini Tunzi ha guanyat aquesta matinada Miss Univers 2019 i ha deixat amb la mel a la boca Puerto Rico i Mèxic, que han acaronat el títol però que, al final, no han pogut endur-se la corona. Tunzi, la tercera sud-africana que triomfa en la història d'aquesta competició, ha conquistat el públic i el jurat amb les seves idees contra el racisme i el masclisme, segons relata l'agència Efe. En la gala celebrada aquest diumenge a la nit a Atlanta (Geòrgia, Estats Units) Tunzi s'ha imposat a la porto-riquenya Madison Anderson, que ha sigut nomenada primera dama d'honor, i a la mexicana Sofía Aragón, escollida com a segona dama d'honor.

La nit semblava prometre grans notícies per a les aspirants llatines, ja que quatre candidates de països d'aquest àmbit (Mèxic, Puerto Rico, Colòmbia i Perú) havien superat diversos talls fins a colar-se entre les deu finalistes de Miss Univers 2019. No obstant això, el títol mundial no viatjarà aquesta vegada a l'Amèrica Llatina, una terra amb gran passió per aquesta mena de concursos de bellesa però que no ha aconseguit una corona d'aquesta competició des que la colombiana Paulina Vega va guanyar el 2014.

Tunzi, de 26 anys i natural de Tsolo, ha aconseguit imposar-se tant en la part de desfilades amb vestit de bany i vestits de nit com en les intervencions davant el micròfon, on ha rebut grans aplaudiments dels fans per les seves opinions contra la discriminació racial. "Vaig créixer en un món en el qual una dona com jo, amb el meu tipus de pell i el meu tipus de cabell, mai era considerada maca. I crec que és hora que això s'acabi avui", va dir Tunzi en el seu últim missatge abans de la deliberació final.

En un altre moment de la nit, la sud-africana va haver de respondre a una pregunta sobre què creu que és el més important que s'hauria d'ensenyar actualment a les nenes. "Lideratge. És una cosa de la qual les joves i les dones han estat mancades durant molt de temps. No perquè no ho volguessin, sinó per com la societat ha etiquetat com han de ser les dones", va afirmar. "Crec que som els éssers més poderosos del món. I hauríem d'ensenyar a les nenes a guanyar espai. No hi ha res més important que guanyar espai en la societat i enfortir-te tu mateixa", ha afegit la sud-africana aquesta matinada.

Noranta dones arribades de tots els racons del món han participat en la gala, que s'ha celebrat als Tyler Perry Studios d'Atlanta i que ha comptat amb Steve Harvey com a mestre de cerimònies, que encara és recordat per proclamar guanyadora de la gala de Miss Univers del 2015 la colombiana Ariadna Gutiérrez, quan, en realitat, la triomfadora era la filipina Pia Wurtzbach.

Entre els temes de les preguntes a les candidates hi ha hagut les protestes socials que han viscut diferents països en les últimes setmanes, els límits entre la vigilància governamental i el dret a la privacitat dels ciutadans, o la lluita contra la crisi climàtica. A part de la guanyadora, altres aspirants han llançat des de l'escenari missatges feministes i han reivindicat la igualtat entre homes i dones.