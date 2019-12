Més de 600 quilòmetres de cua als accessos de París per la vaga de transport

Dilluns caòtic per a la mobilitat als voltants de París en la cinquena jornada de vaga per protestar contra la reforma de les pensions que planteja el govern d'Emmanuel Macron. La nova protesta ha deixat cues de fins a 620 quilòmetres als accessos de la capital francesa perquè, davant de les aturades anunciades al transport públic, molts ciutadans han optat pel vehicle particular i han col·lapsat les carreteres en una estampa que no es veia des de feia cinc anys.

Els embussos s'han repetit a dins de la ciutat on, malgrat la pluja, molts ciutadans també han tornat a treure la bicicleta o el patinet elèctric per fer el trajecte habitual. Malgrat que el seguiment de la vaga de transport ha sigut menor que en anteriors jornades, el fet que hagi estat massiu en els llocs de feina claus per al funcionament de metro o autobusos ha mantingut la incidència i els efectes sobre la població.

Amb tot, la majoria de francesos consideren que les molèsties i els inconvenients d'arribar tard a casa o de fer cua per entrar a la feina són el mal menor i, segons les enquestes, el 53% donen suport a les mobilitzacions sindicals i afirmen sentir certa "simpatia" per les reivindicacions laborals.

Aquest dilluns circulen de mitjana un 20% dels trens d'alta velocitat (TGV), dels altres de llarg recorregut i dels rodalies de París, al voltant del 30% dels regionals i molt pocs en les línies internacionals. Es mantenen totalment suspeses les que connecten França amb Espanya i Itàlia, funcionen molt parcialment els enllaços de França amb Alemanya i Suïssa, i una mica millor els Eurostar a Londres i els Thalys a Bèlgica i Holanda.

La setmana de vaga, demà serà la sisena jornada, s'ha plantejat pels sindicats convocants com un pols al govern de Macron, que havia presentat com un dels seus punts estrella la reforma de les pensions per acabar amb els convenis especials que permeten la jubilació a partir dels 52 anys mantenint gairebé intacte el sou. La reforma també penalitza les jubilacions abans dels 65 anys.

La proposta final del govern es coneixerà dimecres, quan Macron presenti la seva reforma, però els sindicats confien que el president escolti el carrer, imiti els seus predecessors i rectifiqui algunes de les mesures. Avui Macron s'ha reunit amb els ministres en un dinar a l'Elisi amb gairebé com a únic punt del menú els punts de la seva reforma de les pensions, que es van plantejar com un dels punts estrella del programa electoral amb què va entrar a l'Elisi.