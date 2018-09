Acord històric entre el Vaticà i la Xina per reprendre les relacions diplomàtiques

El Vaticà ha tancat aquest dissabte un acord "provisional" amb la Xina per definir el full de ruta de la designació dels bisbes catòlics en el país asiàtic. Segons ha informat l'oficina de premsa de la Santa Seu, el conveni és fruit de la reunió que han mantingut a Pequín el subsecretari per a les relacions de la Santa Seu amb els estats, Monsenyor Antoine Camilleri, i el viceministre d'assumptes exteriors del gegant asiàtic, Wang Chao, per resoldre aquesta qüestió.

"L'acord provisional esmentat abans, que és el resultat d'un acostament gradual i recíproc, s'ha estipulat després d'un llarg procés de negociacions ponderades i preveu avaluacions periòdiques de la seva implementació", ha informat el Vaticà.

La Santa Seu considera que el nomenament dels bisbes és "una qüestió de gran importància per a la vida de l'Església" i crea les condicions "per a una col·laboració bilateral més àmplia". Així doncs, el Vaticà espera que aquest acord afavoreixi "un camí de diàleg fructífer i amb visió de futur per contribuir institucionalment a la vida de l'Església catòlica a la Xina".

D'altra banda, el portaveu del Vaticà, Greg Burke, ha assenyalat que l'objectiu de l'acord és "pastoral" i no polític, ja que permetrà als fidels tenir bisbes que estiguin en comunió amb Roma i, alhora, que siguin reconeguts per les autoritats xineses. A més, ha reiterat que aquest pacte no és definitiu. "No és el final del procés. És l'inici", ha comentat Burke.

L'acord implicaria que el Vaticà i la Xina restablissin les relacions diplomàtiques, trencades des del 1951, dos anys després de la instauració del règim comunista al país asiàtic. La religió catòlica és una qüestió molt complexa a la Xina, que només permet aquest culte a través de l'Associació Patriòtica Comunista Xinesa i fins ara ha rebutjat l'autoritat de la Santa Seu en el nomenament dels bisbes xinesos. L'acord implicaria que les dues parts tinguessin veu en la decisió i reconeixeria que el Papa hi tingués l'última paraula.