Acord per repartir els 49 nàufrags atrapats al Mediterrani central

La UE ha assolit finalment un acord per trobar una sortida per als 49 nàufrags rescatats per les ONG alemanyes Sea-Watch i Sea-Eye que esperaven en alta mar des del 22 i el 29 de desembre. Durant totes aquestes setmanes cap país els ha ofert un port segur. Els migrants podran desembarcar finalment a Malta, després que vuit països acceptin acollir-los: són Alemanya, França, Portugal, Irlanda, Luxemburg, Holanda, Romania i Itàlia.

Ho ha anunciat el govern de Malta. L'acord també inclou la relocalització d'un centenar de migrants rescatats per les forces armades de Malta en els últims dies. També es retornarà una cinquantena de migrants de Bangladesh que també van ser rescatats per l'exèrcit maltès. El govern de Malta ha aclarit, però, que els dos vaixells de les ONG hauran d'abandonar immediatament les aigües territorials del país tan bon punt els migrants siguin desembarcats.

"La UE ha decidit alliberar els 49 ostatges. Després de 19 dies al mar, els nostres convidats finalment podran arribar a un port segur. És un reconeixement del fracàs dels estats, la política no s'ha de fer a expenses de gent en peril. Gràcies a tots els que heu estat al nostre costat aquests dies".

The EU decided to release their 49 hostages. After 19 days at sea, our guests will finally reach a safe port. This represents a confession of state failure, policy must not be made at the expense of people in distress. Thanks to all that were with us in these days. #United4Med — Sea-Watch International (@seawatch_intl) 9 de gener de 2019

L'ONG alemanya ha recordat que una trentena de ciutats es van oferir a acollir els nàufrags.

El comissari d'Immigració Dimitris Avramopoulos ho ha celebrat: