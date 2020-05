Una tornada atípica marcada per la distància i la higiene a l’aula: així comencen a obrir escoles d'arreu del món

Alemanya: a l’escola en dies alterns

La majoria de regions federals alemanyes van obrir les escoles el 4 de maig només per als alumnes que havien de fer exàmens per passar de cicle, però Baviera va començar el retorn progressiu dilluns passat. Les dates de la selectivitat també han variat en funció de cada regió: algunes van començar a finals d’abril, d’altres tot just fa uns dies.

A primària i secundària s’està seguint el model de torns de setmana A i setmana B: si bé hi ha variacions en funció del cas, una setmana hi van els cursos senars (1r, 3r i 5è) i una altra els parells. Les escoles bressol, que a Alemanya són fins als sis anys, quan comença l’escolarització obligatòria, continuaran tancades fins a principis d’agost, si no canvia res.

A Alemanya, part del debat s’ha centrat en si primer havien de començar els més petits, com a la veïna Dinamarca, o bé els més grans. A favor dels petits es deia que són els que més necessiten socialitzar-se i fixar les bases de la lectoescriptura; a favor dels grans, que són més disciplinats amb les normes d’higiene i de distància.

Per a l’arribada a l’escola s’estableixen torns per evitar aglomeracions als patis: a les 8.15 h, 8.30 h i 8.45h. També de manera esglaonada les criatures dinen al centre i surten, poca estona i controlades, al pati, on s’han dibuixat marques per fixar la distància d’1,5 metres. El departament de Sanitat de cada regió controla que s’apliquin les mesures pel coronavirus. Hi ha cartells que recorden als alumnes que cal rentar-se les mans regularment i mantenir les distàncies de seguretat. A les aules hi ha una tercera part del grup, uns set alumnes, que seuen molt separats. Només s’imparteixen assignatures troncals i les classes han passat dels 45 als 60 minuts, amb hores del pati més breus, per concentrar l’horari en un dia. No s’admet més d’un adult per aula i a gimnàstica no es fa cap joc d’equip. Les mascaretes són només recomanables.

Classes a casa

La resta de dies que els nens no van a l’escola, que seran la majoria fins a finals de curs, continua l’educació online. Per al govern de Merkel és important que tots hagin passat com a mínim un cop per les aules abans de l’estiu. Moltes famílies es queixen d’aquesta tornada “simbòlica” que ha suposat un nou desgavell en la rutina familiar, ja acostumada a l’escola a casa després de dos mesos de coronavirus. Ha aflorat la discussió sobre la desigualtat en el repartiment de rols a casa: majoritàriament són les dones les que renuncien a la feina o rebaixen hores per estar amb els fills. L’associació del professorat alemanya dubtava, però, que després de les vacances d’estiu hi hagi una total normalitat a les escoles i augura la combinació de classes online i presencials fins que arribi la vacuna.

França: classes amb menys alumnes i sense pilotes al pati

Entrar a l’escola esglaonadament, jugar al pati sense pilota o bé haver de mantenir les distàncies de seguretat amb els amics. La tornada a l’escola a França va començar dilluns -dijous a la regió de París- i tothom coincideix que la situació és ben estranya. L’equip pedagògic de cada escola ha hagut de fer mans i mànigues per adaptar el protocol sanitari -un document de 56 pàgines publicat pel ministeri d’Eduació- a les seves particularitats.

Però, en línies generals, s’estableixen intervals de 10 minuts per a grups reduïts per a les entrades als centre. La mascareta és obligatòria per al professorat però, en canvi, es desaconsella per als alumnes. Abans d’entrar a la classe, tothom ha de passar a rentar-se les mans al lavabo. Això fa que s’hagi d’organitzar una cua al passadís mantenint les distàncies, que s’han marcat amb línies a terra.

A l’aula no hi pot haver més de 15 alumnes i s’ha d’airejar sovint durant almenys 10 minuts. Les taules han d’estar a una distància d’almenys un metre. Cada alumne té un estoig que no pot compartir amb ningú ni endur-se a casa. Els desplaçaments a l’aula es limiten al màxim i, si cal, s’indica un sentit de circulació a terra amb adhesius.

Les hores d’esbarjo també s’organitzen per torns. És en aquest moment que la canalla ha de demostrar la seva capacitat imaginativa. Als patis els alumnes han de jugar mantenint un metre de distància i no poden utilitzar el material habitual, ja sigui rasclets i galledes els més petits o bé pilotes, per exemple, els més grans. No és estrany, doncs, que alguns hagin optat per jugar amb una pilota imaginària.

Desinfecció total

Al personal de neteja se’ls ha girat feina: matí i tarda han de treure la brossa i posteriorment desinfectar tot el que han pogut tocar professors i alumnes: taules, cadires, estris, poms de porta, lavabos, teclats d’ordinador...

Tot i que la tornada a l’escola és voluntària a França, tenen prioritat els fills del personal sanitari o dels treballadors del transport públic, que han hagut de continuar treballant durant la pandèmia, però també nens en situació de risc social.

El nombre d’alumnes que acull cada escola depèn del nombre de professors que han decidit tornar a treballar i del personal municipal que s’encarrega de la neteja o de les extraescolars. En total, més d’un milió i mig de criatures han reprès les classes aquesta setmana segons el ministeri d’Educació, d’un total de 6,7 milions de matriculats entre parvulari i primària d’escoles públiques i privades. A París, 28.500 alumnes dels 130.000 que hi ha censats a la capital han reprès les classes, segons els càlculs del departament parisenc. És a dir, gairebé un 80% de la canalla encara no ha experimentat la vivència de tornar a l’escola en temps de coronavirus.

Quebec: 15 nens per aula i només en zones poc poblades

Amb la majoria de províncies esperant tornar a les classes al setembre, el Quebec és l’excepció al Canadà. Aquesta setmana han reobert algunes escoles en diverses de les seves regions, només per a alumnes de primària i escola bressol. La resta hauran d’esperar. Però els que poden tornar no hi estan obligats, i molts pares han optat per no participar d’una tornada que ha estat rebuda amb crítiques per diversos consells escolars i divisió d’opinions entre els experts mèdics. Una tornada, però, limitada a les zones menys poblades del Quebec. Tot i que volien sumar-s’hi el 25 de maig, les escoles de Mont-real i voltants hauran d’esperar al setembre. Els més de 20.000 contagis confirmats a la ciutat no conviden a tornar a l’aula.

El Quebec és, de fet, la regió on es concentren més positius al Canadà. Els seus habitants són el 24% de la població canadenca, però tenen el 55% de casos de tot el país i prop del 60% dels morts pel nou coronavirus. El primer ministre, François Legault, reconeixia aquesta setmana en roda de premsa que, amb el final de curs programat per al 24 de juny, no val la pena arriscar-se. “[Els alumnes] poden transmetre [el coronavirus] als seus pares o avis, i és molt perillós”, admetia Legault. L’àrea de Mont-real concentra una població de més de quatre milions d’habitants i inclou tres de les quatre ciutats més poblades del Quebec.

Rebuda amb desinfectant

Els que sí que han tornat ho han fet a escoles que s’han transformat des que van tancar el 13 de març. A l’arribar al centre educatiu, un membre de l’equip escolar els rep amb un pot de desinfectant per a les mans. Cada alumne es dirigeix després directament a la seva classe, sense aturar-se a penjar l’abric, per evitar aglomeracions en espais comuns. A l’aula, el màxim són 15 alumnes, cosa que ha obligat a dividir classes i buscar professors de secundària com a reforç. Les taules estan disposades per la distància recomanada i els passadissos marcats amb cinta adhesiva per assenyalar l’espai entre alumnes. Hi ha torns d’esbarjo i el dinar es consumeix a l’aula. D’aquesta manera, els 15 alumnes de cada classe no haurien de tenir contacte amb la resta de companys.

Amb poc més d’un mes d’escola restant, són moltes les veus que discrepen sobre la decisió del govern de Legault i particularment del fet que siguin els més petits els que tornin, amb la dificultat extra d’aconseguir que mantinguin les distàncies. Un terç del professorat de la capital del Quebec i rodalia ha sol·licitat la baixa, en alguns casos per raons mèdiques. I el transport és una dificultat afegida. Els autobusos escolars només permeten un nen per fila, de manera que cada un d’ells pot transportar només 12 dels 72 alumnes que acostumaven a portar. No totes les regions han pogut ampliar la flota, de moment. Molts nens s’han quedat a casa. A l’est del Quebec, les escoles estan atenent un 30% dels alumnes. En altres zones l’assistència puja per sobre del 70%, i fins i tot hi ha alguns centres que no han obert.

Portugal: grups en espais separats per evitar contactes

Ordre i higiene. Són les directrius que el ministeri d’Educació de Portugal ha dictat per a la tornada a l’escola a partir de dilluns. De moment només tornaran els alumnes dels dos últims cursos de secundària, amb un temari reduït, i els de les llars d’infants, mentre que la resta continuaran a casa.

L’ordre s’aconseguirà establint fins i tot circuits perquè els grups no es barregin i, en cas que hagin de fer servir una aula compartida -informàtica, música, biblioteca o laboratori-, el personal de neteja les haurà de desinfectar en cada ús. Les classes es concentren en horari de matí o de tarda, i així els estudiants no hauran de quedar-se a dinar. Tant dins com fora de les aules s’haurà de mantenir una seguretat mínima d’un metre i mig i, tot i que l’ordre ministerial no esmenta un nombre màxim d’alumnes, sí que indica que les classes han de ser “amples i airejades”. En aquest últim punt, es recomana una bona ventilació natural a través de portes i finestres i, en cas de fer servir l’aire condicionat, que es faci en el mode d’extracció i mai en el de recirculació de l’aire.

Tant els professors com els alumnes de secundària estan obligats a portar la mascareta. A les escoles bressol s’obligarà que sempre sigui el mateix progenitor qui porti la criatura al centre. Els alumnes deixaran les sabates a la porta i aniran descalços, faran servir sempre el mateix matalàs i no podran tenir joguines que no es puguin desinfectar. En guarderies i instituts serà obligatòria una higiene de mans continuada, especialment a l’entrada i la sortida del centre.