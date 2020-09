Alemanya, lligada de mans i peus per Rússia en el cas Navalni

La cancellera alemanya, Angela Merkel, va ser categòrica dimecres quan es va confirmar que el líder opositor rus Aleksei Navalni va ser enverinat amb Novitxok, un agent tòxic prohibit: "Ara està clar: Navalni va ser víctima d'un crim. Això planteja greus preguntes que només el govern rus pot i ha de respondre", va dir assenyalant directament el govern rus per la seva possible implicació en la intoxicació. Aquest dijous el partit dels Verds i fins i tot alguns polítics de la seva formació li han dit que es deixi de paraules i que passi als fets: que paralitzi la construcció del nou gasoducte que ha de connectar Rússia amb Alemanya a través del mar Bàltic, el conegut com a projecte Nord Stream 2, fins que el Kremlin aclareixi el cas Navalni. La solució, però, no és tan senzilla. Alemanya depèn en bona part del gas de Rússia.

En l'actualitat ja hi ha un gasoducte que connecta Rússia i Alemanya, l'anomenat Nord Stream, però el 2016 se'n va començar a construir un altre de paral·lel d'uns 1.200 quilòmetres, que ja està gairebé acabat. Només falten completar uns 160 quilòmetres. El Nord Stream 2 havia de quedar acabat a finals de l'any passat, però una de les empreses implicades en la construcció, la suïssa Allseas, va paralitzar els treballs després que els Estats Units amenacessin amb imposar sancions a les companyies que construeixen el gasoducte.

El Nord Stream 2 ha sigut un projecte polèmic des de l'inici. Els seus defensors destaquen que el nou gasoducte augmenta les garanties de subministrament de gas natural a Europa occidental, ja que Alemanya quedarà connectada a una de les principals reserves de gas del món. A més, l'energia produïda pel gas permetrà substituir la generada actualment per les centrals nuclears –que Alemanya té previst tancar el 2022– o pel carbó, que també té els dies comptats. En canvi, els detractors del projecte critiquen que el Nord Strem 2 malmetrà encara més l'ecosistema marí i farà que Europa depengui perillosament de Rússia per al subministrament de gas, fent el Kremlin encara més fort.

"Aquest intent d'assassinat a través de les estructures mafioses del Kremlin no només hauria de preocupar-nos, sinó que hauria de tenir conseqüències reals", ha exigit aquest dijous Katrin Göring-Eckardt, copresidenta del partit dels Verds al Bundestag, una formació que en l'actualitat és la segona en intenció de vot a Alemanya, segons les enquestes. Els ecologistes ho tenen clar: consideren que el govern hauria de tallar en sec el Nord Stream 2 i paralitzar el projecte per sempre. Fins i tot Norbert Röttgen, president de la comissió d'Afers Exteriors del Parlament alemany i candidat a la direcció de la CDU (el partit de Merkel), ha admès que continuar amb el polèmic projecte és donar ales al president rus, Vladímir Putin, perquè continuï amb les seves "polítiques inhumanes i despietades".

Però en l'actualitat Alemanya ja depèn de Rússia per a la importació de gas. El 94% de gas que consumeix procedeix de l'estranger, en concret de Noruega, els Països Baixos i evidentment de Rússia, segons dades del 2018 de l'Institut Federal de Geociències i Recursos. L'oficina federal d'Afers Econòmics i Control d'Exportacions no facilita dades desglossades per països des del 2016, però el 2015 el 35% del gas que consumia Alemanya procedia de Rússia. En definitiva, Merkel està lligada de mans i peus.

De fet, aquest dijous el govern rus ja ha fet un advertiment a la cancellera: "Jo aniria amb compte a l'hora de fer d'acusacions contra l'estat rus", ha declarat el portaveu presidencial, Dmitri Peskov. Tot apunta que les paraules de Merkel es quedaran en això, en paraules. Mentrestant, el líder opositor rus continua en estat de coma.