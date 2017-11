Almenys 50 morts en un atemptat suïcida contra una mesquita a Nigèria

Almenys 50 persones van morir aquest dimarts en un atemptat suïcida en una mesquita en el nord-est de Nigèria, a la regió de Adamawa, segons van informar a Efe fonts policials.

Se sospita que l'autor de l'atac, un adolescent, era membre del grup yihadista Boko Haram. L'atemptat va tenir lloc en Dezala, una comunitat en el terme de North Mubi. L'atacant era un desconegut per a la gent de la zona, segons un portaveu policial consultat per l'agència Efe.

Tot i que algunes fonts policials parlen de almenys 50 persones mortes.El president de la regió nord de Mubi, Alhaji Musa Bell, ha dit a l'agència de notícies News Agency of Nigeria (NAN), que hi ha "moltes víctimes" però que encara no pot facilitar un balanç de morts i ferits.