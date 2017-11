Almenys 54 morts en un atemtat terrorista contra una mesquita a Egipte

Almenys 54 persones han mort i 75 han resultat ferides en un atac terrorista contra una mesquita en la ciutat de Al Arish, al nord d'Egipte, segons han informat membres de seguretat a l'agència Efe i a Reuters.

Aquesta mateixa font ha explicat que els terroristes han distribuït artefactes explosius, de fabricació casera, al voltant de la mesquita de Al Rawdah i els han detonat a la sortida dels fidels que es trobaven resant en el interior.

Les persones que han aconseguit escapar de les explosions han sigut tirotejades per els terroristes segons la font policial consultada per Efe i per les declaracions d'alguns testimonis presencials.

Pel moment cap grup terrorista ha reivindicat els atacs contra esta mesquita situada al nord de la península del Sinaí.