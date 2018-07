Almenys 33 morts i 23 desapareguts en el naufragi de dos vaixells turístics a Tailàndia

Fins a 33 persones han mort i 23 segueixen desaparegudes després que dos vaixells van bolcar a la regió tailandesa de Phuket a causa d'una forta tempesta que va afectar la zona. Totes les víctimes són turistes, principalment d'origen xinès, tot i que les autoritats encara han d'acabar la llista definitiva de noms i nacionalitats. A més, hi ha 11 ferits, dos d'ells de gravetat, segons el governador de Phuket, Norapat Plodthong. A mesura que passa el temps augmenta la por que creixi el nombre de víctimes, que no ha parat de créixer des de l'accident. A més, la recerca dels desapareguts ha quedat suspesa fins aquest dissabte al matí.

El mal temps, causant dels dos naufragis, continua dificultant enormement les tasques de salvament, en què participen helicòpters, vaixells i bussejadors experts de l'armada i la policia tailandeses. Els treballs de recerca es duen a terme a 40 metres de profunditat, on hi ha el 'Phoenix PD Diving', una embarcació dedicada al busseig i submarinisme que duia 105 persones –93 d'origen xinès i 12 tailandesos membres de la tripulació– quan es va enfonsar a prop de l'illa de Hae, situada uns 10 quilòmetres al sud de Phuket.

L'altre naufragi correspon al iot 'Sereneta', que transportava 35 turistes, un guia, un fotògraf i una tripulació formada per cinc tailandesos. Aquest dijous es van poder rescatar 40 persones d'aquest iot i avui s'han trobat les dues persones que seguien desaparegudes.

Tots dos accidents van passar enmig de fortes onades i vent que havien estat anunciats pels serveis meteorològics. El capità del 'Phoenix PD Diving', contra el qual les autoritats volen presentar càrrecs, va indicar, segons mitjans locals, que quan va perdre el control del vaixell les onades arribaven als 5 metres. El viceprimer ministre i titular de Defensa, Prawit Wongsuwa, ha avançat aquest divendres que "el capità i el propietari dels vaixell van treure l'embarcació sense tenir en compte l'advertència meteorològica, i per això se'ls considerarà responsables".

Prawit ha indicat que havia parlat amb ells dos i que li havien respost que no feia un vent gaire fort quan van salpar. "Però el departament meteorològic havia avisat contra les sortides a alta mar entre el 4 i el 6 de juny i ells no van fer cas de l'avís", ha afegit el viceprimer ministre. Tailandia està precisament en plena temporada de monsons, l'estació de pluges que cada any afecta la regió entre juny i octubre.