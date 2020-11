Almenys un mort i quinze ferits en un tiroteig als voltants d'una sinagoga de Viena

Com a mínim una persona ha mort i diverses han quedat ferides en un tiroteig aquest dilluns a la nit al centre de Viena que les autoritats austríaques consideren un atac terrorista. Segons la policia de la ciutat, hi ha "diversos sospitosos armats amb rifles", un dels quals ha estat abatut per la policia. Entre els ferits hi ha un agent de policia, que segons l'agència austríaca APA es troba en estat greu. La cadena de televisió ORF ha informat que els hospitals de Viena estan atenent 15 persones ferides, set de les quals estan greus.

CONFIRMED at the moment:

*08:00 pm: several shots fired, beginning at Seitenstettengasse

*several suspects armed with rifles

*six different shooting locations

* one deceaced person, several injured (1 officer included)

*1 suspect shot and killed by police officers #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

"En aquests moments puc confirmar que es tracta aparentment d'un atac terrorista", ha dit el ministre de l'Interior, Karl Nehammer, a ORF, i ha afegit que "probablement" hi ha més d'una víctima mortal, tot i que això de moment no s'ha confirmat. "Estem a la zona amb totes les forces disponibles, sisplau evitin les places de la ciutat", ha demanat la policia, i ha advertit que el dispositiu d'emergència es pot mantenir durant "hores".

Shots fired in the Inner City district - there are persons injured - KEEP AWAY from all public places or public Transport - don't share any Videos or Fotos! — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

L'atac s'ha iniciat al voltant de les 20 h a Seitenstettengasse, un carrer del centre de la capital austríaca on hi ha una sinagoga, tot i que no està clar que aquest fos l'objectiu dels assaltants. Segons la policia, hi ha hagut tirotejos en sis punts diferents, però tots a la mateixa zona. Fonts del ministeri de l'Interior citades per l'agència APA assenyalen que un dels atacants ha sigut detingut, però n'hi hauria més que de moment segueixen fugits i que anirien armats.

Les primeres informacions apuntaven que la sinagoga de Stadttempel podria haver estat l'objectiu dels atacants, però poc després Oskar Deutsch, president de la comunitat jueva, ha dit que tant el temple com les oficines que comparteixen el mateix edifici ja estaven tancades quan s'ha produït el tiroteig i que "no queda clar", que la sinagoga fos l'objectiu. Deutsch ha dit al diari Kurier que no tenia constància que cap membre de la comunitat hagués quedat ferit en l'atac.

Ob der Stadttempel eines der Ziele war, kann derzeit nicht gesagt werden. Fest steht allerdings, dass sowohl die Synagoge in der Seitenstettengasse als auch das Bürogebäude an der selben Adresse zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen waren. 1/ — Oskar Deutsch (@DeutschOskar) November 2, 2020

Segons diversos testimonis el tiroteig s'ha produït a les vuit del vespre, just quan entrava en vigor el toc de queda dictat per les autoritats per evitar la propagació del coronavirus.

La policia ha reclamat als vianants que no difonguin imatges de l'atac, després que a Twitter es veiessin vídeos i fotografies del que sembla l'agent ferit.

La capital austríaca s’havia salvat en les últimes dècades dels atemptat que han afectat les grans ciutats europees, com París, Berlín, Londres o Barcelona. L’agost passat va ser detingut un home de 31 anys d’origen sirià per haver intentat atacar un líder jueu a Graz, la segona ciutat del país, que va resultar il·lès. El pitjor atemptat a Viena es remunta al 1985, quan un escamot palestí va atacar l’aeroport amb granades i rifles d’assalt i va deixar tres civils morts. El 1981 la sinagoga de Stadttempel va ser atacada per dos palestins amb el resultat de 18 persones ferides.