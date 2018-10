Almenys 18 morts en una explosió en un institut politècnic de Crimea

Almenys 18 persones han mort i prop de 50 han quedat ferides en l'explosió d'una bomba en un institut de Crimea, segons ha informat el govern rus.

El comitè antiterrorista de Moscou detalla que l'explosió a l'institut politècnic de la ciutat de Kertx ha estat causada per un "artefacte explosiu no identificat", explica l'agència oficial TASS. Uns minuts més tard, el Kremlin ha apuntat que l'incident es podria tractar d'un atac terrorista. Així ho ha confirmat en roda de premsa el portaveu del govern, Dmitri Peskov: "Estem estudiant aquesta hipòtesi", ha dit.

La principal sospita, segons ha afirmat el líder de Crimea, Serguei Aksiónov, és que l'autor de l'atac sigui un estudiant del mateix centre educatiu. Aksiónov ha facilitat aquesta informació en una entrevista a la cadena Rossiva 24, i el suposat autor té 22 anys i s'hauria suïcidat després de l'explosió.

JUST-IN: The number of killed in #Crimea terror attack raised up to 13 people https://t.co/88jLdaAIlZ pic.twitter.com/jpcSpBO9v8