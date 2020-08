Almenys 100 morts i 105 ferits a causa d'una riuada a l'Afganistan

Almenys 100 persones han mort i 105 més han resultat ferides aquest dimecres a causa d'una brutal riuada a la ciutat afganesa de Charikar, situada a 63 quilòmetres al nord de Kabul. L'allau d'aigua s'ha produït en plena nit, quan tothom dormia, i això ha impedit que la gent pogués fugir a temps.

Imatges difoses pels mitjans de comunicació locals mostren un panorama desolador: carrers coberts de roques i fang, cases completament arrasades i cotxes que han sigut arrossegats per l'aigua i han acabat encastats contra arbres i edificis. Charikar és una ciutat d'uns 200.000 habitants i capital de la província de Parwan.

Es tem que la xifra de víctimes pugui augmentar, ja que moltes persones han quedat atrapades sota la runa. De moment les autoritats no han facilitat dades sobre el nombre de desapareguts. Només el ministeri afganès de Gestió de Desastres s'ha limitat a destacar que unes 500 cases han quedat destruïdes. Els equips de rescat treballen per localitzar possibles supervivents, però els efectius són molt reduïts i sovint duen a terme la recerca manualment per falta de maquinària per apartar la runa.

651x366 Una dona vestida amb burca una nena entre la runa després que una inundació intensa afectés la zona de Sayrah-e-Hopiyan a Charikar, província de Parwan / WAKIL KOHSAR / AFP Una dona vestida amb burca una nena entre la runa després que una inundació intensa afectés la zona de Sayrah-e-Hopiyan a Charikar, província de Parwan / WAKIL KOHSAR / AFP

651x366 Un home fent servir una pala per netejar el fang dins de casa seva / WAKIL KOHSAR / AFP Un home fent servir una pala per netejar el fang dins de casa seva / WAKIL KOHSAR / AFP

651x366 Un home afganès posant per a una fotografia mentre recull les seves pertinences / JAWAD JALALI / EFE Un home afganès posant per a una fotografia mentre recull les seves pertinences / JAWAD JALALI / EFE

651x366 Un noi afganès buscant les seves pertinences després de fortes inundacions / HEDAYATULLAH AMID / EFE Un noi afganès buscant les seves pertinences després de fortes inundacions / HEDAYATULLAH AMID / EFE

651x366 Membres d'una família afganesa netejant la seva llar / HEDAYATULLAH AMID / EFE Membres d'una família afganesa netejant la seva llar / HEDAYATULLAH AMID / EFE

651x366 Estat en el qual han quedat els voltants del mercat de Charikar / SAHEL ARMAN / AFP Estat en el qual han quedat els voltants del mercat de Charikar / SAHEL ARMAN / AFP

651x366 Un grup de vilatans de Charikar reunits entre les restes de les seves cases / WAKIL KOHSAR / AFP Un grup de vilatans de Charikar reunits entre les restes de les seves cases / WAKIL KOHSAR / AFP

651x366 Uns joves asseient-se en un vehicle bolcat per les inundacions provocades per fortes pluges a la zona de Jalalabad / NOORULLAH SHIRZADA / AFP Uns joves asseient-se en un vehicle bolcat per les inundacions provocades per fortes pluges a la zona de Jalalabad / NOORULLAH SHIRZADA / AFP

651x366 Dos homes netejant l'interior d'una casa a l'àrea de Sayrah-e-Hopiyan / WAKIL KOHSAR / AFP Dos homes netejant l'interior d'una casa a l'àrea de Sayrah-e-Hopiyan / WAKIL KOHSAR / AFP

651x366 El nombre de morts per les inundacions que han arrasat la ciutat afganesa ha augmentat fins a 100 / WAKIL KOHSAR / AFP El nombre de morts per les inundacions que han arrasat la ciutat afganesa ha augmentat fins a 100 / WAKIL KOHSAR / AFP

651x366 Un home plorant al costat de la seva casa destruïda mentre els socorristes busquen cossos / WAKIL KOHSAR / AFP Un home plorant al costat de la seva casa destruïda mentre els socorristes busquen cossos / WAKIL KOHSAR / AFP

651x366 Un grup d'homes buscant les seves pertinences en les restes de les seves cases / WAKIL KOHSAR / AFP Un grup d'homes buscant les seves pertinences en les restes de les seves cases / WAKIL KOHSAR / AFP

La ciutat, devastada

"La inundació va començar cap a les tres de la matinada. Ens vam despertar i vam sortir de casa, però la meva mare va quedar atrapada al soterrani. Malauradament, ha mort", ha explicat compungit per telèfon un jove afganès de 20 anys, Samiullah, que, com tants d'altres, ha hagut de fugir de casa amb la roba que portava i res més.

"Gairebé tota la ciutat ha quedat devastada", ha assegurat, per la seva banda, un membre del consell provincial de Parwan, Mohammad Khalil Fazli, mentre que un altre, Esmatullah Mohammadi, no ha pogut dissimular la seva ràbia en declaracions al New York Times: "El govern no hauria d'haver permès a aquesta gent construir la seva casa aquí. Tothom sap que això és una riera".

A l'Afganistan, el buit de poder en bona part del país o la corrupció de l'administració fan que s'hagi edificat en zones inundables o literalment insegures. A això s'afegeixen els més de 40 anys de guerra, que han deixat bona part del país desforestat, i les conseqüències del canvi climàtic. De fet, a l'Afganistan cada any se solen registrar pluges torrencials que sovint provoquen desplaçaments de terres, però no amb la virulència d'aquesta nit.

La situació després de la riuada és tan desesperada que fins i tot els talibans han mostrat la seva solidaritat amb les víctimes a través d'un comunicat i han sol·licitat als seus combatents a la zona que ofereixin ajuda als afectats en la mesura del possible. Per la seva banda, el president afganès, Aixraf Ghani, ha expressat el seu condol a les víctimes i ha fet una crida a empresaris, comerciants i organitzacions humanitàries perquè ajudin els damnificats.