Amèrica emet el primer veredicte sobre Trump

La pluja va donar aquest dimarts a la tarda un respir als votants de Nova York. Robert Ferrara, que sortia amb un paraigua del centre de votació a l’escola Charles Vallone del barri d’Astoria, estava convençut que les eleccions de mig mandat serien un judici a la presidència de Donald Trump. “Aquest any és especial perquè crec que molta gent vol un Congrés que controli el president”, va assegurar. Per a aquest jove de 30 anys, en els comicis estaven en joc “la moral del país” i “el que els EUA són com a nació”.

Els nord-americans escollien els seus representants a les cambres legislatives, els seus governadors i altres càrrecs públics. Els sondejos, al tancament d’aquesta edició, auguraven un legislatiu dividit, amb una victòria demòcrata a la cambra baixa i una de republicana al Senat.

Els demòcrates esperaven una onada blava a tot el país per frenar l’agenda de Trump gràcies a l’impuls de les dones votants -ja que un 60% prefereixen els seus candidats, segons les enquestes-. Dones com la Isabel, una mestra que votava al col·legi electoral d’Astoria per mostrar el seu enuig amb el president nord-americà i l’actual situació política. “És molt trist el que està passant. Trump és vergonyós, no el puc ni sentir. Crec que no és un bon exemple per als nostres nens i joves”, deia visiblement disgustada. La Isabel també censura les polítiques d’educació i d’immigració dels republicans.

Hiperactivitat de Trump

Trump es va implicar molt activament en la campanya, i malgrat que no figurava en cap papereta es va convertir en el missatger dels candidats republicans i va decidir recuperar l’estratègia electoral que el va dur a la Casa Blanca. Així, en els seus mítings va atiar un cop més la por als immigrants perquè considera que és la millor manera de mobilitzar els seus votants.

La participació d’aquest dimarts va ser més alta que la del 2014 i fins i tot s’esperava que fos la més alta des de finals dels anys 60. “Molts dels meus amics normalment no voten perquè creuen que no és necessari, ja que els demòcrates normalment guanyen a Nova York -explicava Ferrara-. Però alguns ho han fet aquest any per enviar un missatge a Trump”. A més, la candidata a representar el seu districte a la Cambra de Representants ha animat la gent jove. Una part d’Astoria, coneguda perquè acull la comunitat grega més gran fora de Grècia, es troba en els seus límits.

Alexandra Ocasio-Cortez va ser la sorpresa en les primàries demòcrates. Aquesta cambrera nascuda al Bronx de pares porto-riquenys i voluntària en la campanya presidencial del senador Bernie Sanders, va guanyar el polític veterà i líder demòcrata Joseph Crowley. De seguida es va convertir en una estrella política. Representa l’ala progressista del partit i de fet, com Sanders, s’autoanomena socialdemòcrata.

“Per a molts, el socialisme és una cosa dolenta. Però cada vegada hi ha més gent que no ho veu així”, comentava Ferrara, que està a favor d’un govern fort que ajudi tots els ciutadans. “M’agrada Ocasio-Cortez perquè crec que representa millor la diversitat del nostre barri i el que pensem”, explicava.

George Alexiou, que va anar a votar amb la seva dona, creu que hi ha “massa fanàtics a la política”. “He votat pel candidat republicà: no estic d’acord amb Ocasio-Cortez, crec que és una comunista”, va assegurar. Aquest immigrant grec, que ha viscut més de 40 anys als Estats Units, va votar per Trump. “No estic totalment d’acord amb el que fa el president, no m’agraden alguns dels seus tuits, però estic content amb les seves polítiques”.

La seva dona confessa que va votar Hillary Clinton en les presidencials del 2016. “El problema és que no hi ha polítics moderats”, lamentava. “I els polítics dels dos partits no s’asseuen a parlar”, va afegir el seu marit.

Dues Amèriques

Andrew Hamelin creu que els resultats d’ahir tornaran a mostrar dues Amèriques: una d’urbana i diversa i una de rural i blanca. “A la Costa Oest i a la Costa Est la gent és més progressista i diversa. No tenim por als canvis demogràfics perquè veiem que la diversitat és positiva”, deia Hamelin per explicar per què alguns estats són més conservadors que altres. Aquest jove, que treballa en una immobiliària, explicava que la presidència de Trump ha fet que molta gent vegi que ha d’implicar-se en política i votar per “mantenir els valors i drets americans”. Siguin quin siguin els resultats, els Estats Units continuaran dividits i els seus partits es començar a repensar de cara a les presidencials del 2020.