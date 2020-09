Amnistia Internacional suspèn tots els seus projectes a l'Índia i denuncia "una caça de bruixes"

Amnistia Internacional (AI) ha anunciat aquest dimarts la suspensió de tots els seus projectes a l'Índia, centrats principalment en denunciar les vulneracions de drets humans que tenen lloc al país asiàtic. La decisió de l'organisme arriba després que els seus comptes bancaris hagin estat congelats "per part del govern indi". "La completa congelació dels comptes bancaris d'Amnistia Internacional Índia per part del govern indi, un fet que vam conèixer el 10 de setembre, ha aturat totalment tot el treball que està duent a terme l'organització", ha explicat AI en un comunicat.

Així, davant aquesta situació "d'incessant caça de bruixes per acusacions infundades contra les organitzacions que defensen els drets humans, Amnistia Internacional s'ha vist obligada a acomiadar el seu personal a l'Índia i aturar tot el seu treball d'investigació i les campanyes que tenia en marxa", continua el mateix comunicat.

El malestar i la indignació entre l'organització és evident, i el mateix director executiu d'AI a l'Índia, Avinash Kumar, ha assegurat que "res és accidental". Ni nou. Kumar ha explicat que l'organisme ha estat sent víctima "de contínua pressió" durant els últims dos anys. El motiu? Segons defensa el director executiu, és la manera que el govern indi té de respondre a la feina incòmoda que fan AI i altres organitzacions internacionals que, recentment, han destapat "greus violacions dels drets humans" al país, especialment a la regió del Caixmir o durant l'aplicació de mesures restrictives davant la pandèmia. I també durant els episodis violents que s'han viscut a Nova Delhi i altres ciutats del país en els últims mesos arran de la tensió que va generar la controvertida llei de ciutadania, promoguda pel govern de Narendra Modi i aprovada pel Parlament el desembre de l'any passat, que accelera l'obtenció de la ciutadania a persones immigrants procedents de països veïns però que n'exclou les persones musulmanes.

"Per a un moviment que no ha fet res més que alçar la veu contra les injustícies, aquest últim atac [congelar els comptes bancaris] és molt similar a congelar la dissidència", ha subratllat Kumar.

El govern ho nega

Però la versió del govern indi és ben diferent. "La posició adoptada i les declaracions d'Amnistia Internacional són lamentables, exagerades i s'allunyen de la veritat", ha contestat en un comunicat l'executiu de Modi. El govern defensa que Amnistia Internacional mai va rebre autorització ni d'aquest executiu ni de l'anterior per rebre fons de l'estranger. Una prohibició, segons apunta el govern, que no va impedir que AI utilitzés altres mètodes indirectes a través de quatre empreses del país per rebre "grans quantitats de diners".

651x366 Protesta davant una comissaria de policia de Nova Delhi. / ADNAN ABIDI / REUTERS Protesta davant una comissaria de policia de Nova Delhi. / ADNAN ABIDI / REUTERS

"Totes aquestes brillants declaracions sobre el treball humanitari i sobre transmetre la veritat al poder no són res més que una estratègia per desviar l'atenció de les seves activitats, que contravenen clarament les lleis índies", ha conclòs el ministeri de l'Interior.